77 kişiyi öldüren Breivik, oyun konsolu yenilenmezse açlık grevine gidecek

Norveçli aşırı sağcı Anders Behring Breivik, hapishane şartlarının iyileştirilmesini isteyip aksi halde açlık grevine gideceğini açıkladı. 35 yaşındaki Breivik , oyun konsolunda sadece çocuk oyunları oynamasına izin verildiğinden dert yanıp daha sofistike oyun talebinde bulundu.

Norveç’te 22 Temmuz 2011’de düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 77 kişiyi öldüren ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı Anders Behring Breivik, hapishane şartlarından dert yandı. Kaldığı başkent Oslo’daki Ila ve güneydoğudaki Skien hapishanelerindeki koşulları ‘işkence gibi’ diye niteleyen Breivik, ‘kendisine daha sofistike video oyunları sağlanmaz ve diğer başka talepleri yerine getirilmezse açlık grevine gideceği tehdidinde bulundu.

12 maddelik talepler listesi

AFP’ye gönderdiği mektupta hapishane yetkililerine geçen Kasım’da ilettiği 12 maddelik talepler listesini de açıklayan Breivik, günlük yürüyüşü için daha iyi imkânlar sağlanmasını, dış dünyayla daha iyi iletişim şartları sunulmasını talep etmiş. Bu taleplerinin ‘ Avrupa’daki insan hakları yasalarıyla uyumlu olduğuna’ dikkat çeken Breivik, ayrıca ‘kendisine acı veren sandalye yerine bir koltuk ya da kanepe verilmesini de istemiş.

Breivik’in en ilgi çeken talebi ise PlayStation 2 oyun konsolunun daha yeni olan PS3 versiyonuyla değiştirilmesi isteği oldu. Breivik ayrıca ‘yetişkinlere yönelik oyunlarına erişim ve bu oyunlar arasında istediğini seçip oynayabilme imkânı’ da talep etmiş. Breivik, “Diğer mahkûmların yetişkin oyunlarına erişim imkanı varken benim sadece daha az ilgi çekici çocuk oyunlarını oynamama izin veriliyor. Bunlara bir örnek 3 yaşındaki çocuklara yönelik olan Rayman Revolution adlı oyun” ifadelerini kullandı.

Breivik daha önceden de kaldığı cezaevini Irak’taki işkenceleriyle ünlü Ebu Garib Cezaevi’ne benzetirken, nemlendirici bulamamaktan yakınmıştı.