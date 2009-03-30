77 ilde seçilen başkanlar

Türkiye'de bugün yapılan yerel seçimde alınan sonuçlara göre 77 ilde belediye başkanlıkları kesinleşti.



Belediye başkanlığı seçim sonucu belli olan iller ve kazanan adaylar şunlar:



Saat 24.00'e kadar bölgelerinden alınan haberlere göre bu illerde AKP 43, CHP 13, MHP 9, DTP 7, DSP 2, BBP 1, DP 1 ve Şanlıurfa'nın bağımsız adayı E. Ahmet Fakıbaba kazandı.



Belediye başkanlığı seçim sonucu belli olan Ankara, İstanbul, Adana ve Van dışındaki 77 ilde kazanan partiler ve adayları şunlar:



ADIYAMAN AKP (Muhammet Necip BÜYÜKASLAN)



AFYONKARAHİSAR AKP (Burhanettin ÇOBAN)



AĞRI AKP (Hasan ARSLAN)



AMASYA AKP (Cafer ÖZDEMİR)



ANTALYA CHP (Mustafa AKAYDIN)



ARTVİN CHP (Emin ÖZGÜN)



AYDIN CHP (Özlem ÇERÇİOĞLU)



BALIKESİR MHP (İsmail OK)



BİLECİK AKP (Selim YAĞCI)



BİNGÖL AKP (Serdar ATALAY)



BİTLİS AKP (Fehmi ALAYDIN)



BOLU AKP (Alaaddin YILMAZ)



BURDUR AKP (Sebahattin AKKAYA)



BURSA AKP (Recep ALTEPE)



ÇANAKKALE CHP (Ülgür GÖKHAN)



ÇANKIRI AKP (İrfan DİNÇ)



ÇORUM AKP (Muzaffer KÜLCÜ)



DENİZLİ AKP (Nihat ZEYBEKÇİ)



DİYARBAKIR DTP (Osman BAYDEMİR)



EDİRNE CHP (Hamdi SEDEFÇİ)



ELAZIĞ AKP (Mehmet Süleyman SELMANOĞLU)



ERZİNCAN AKP (Yüksel ÇAKIR)



ERZURUM AKP (Ahmet KÜÇÜKLER)



ESKİŞEHİR DSP (Yılmaz BÜYÜKŞEHİR)



GAZİANTEP AKP (Asım Uğur GÜZELBEY)



GİRESUN CHP (Kerim Aksu)



GÜMÜŞHANE MHP (Mustafa CANLI)



HAKKARİ DTP (Fadıl BEDİRHANOĞLU)



HATAY AKP (Lütfü SAVAŞ)



ISPARTA MHP (Yusuf Ziya GÜNAYDIN)



MERSİN CHP (Macit ÖZCAN)



İZMİR CHP (Aziz KOCAOĞLU)



KARS AKP (Nevzat BOZKUŞ)



KASTAMONU MHP (Turhan TOPÇUOĞLU)



KAYSERİ AKP (Mehmet ÖZHASEKİ)



KIRKLARELİ CHP (Cavit ÇAĞLAYAN)



KIRŞEHIR AKP (Yaşar BAHÇECİ)



KOCAELİ AKP (İbrahim KARAOSMANOĞLU)



KONYA AKP (Tahir AKYÜREK)



KÜTAHYA AKP (Mustafa İÇA)



MALATYA AKP (Ahmet ÇAKIR)



MANİSA MHP (Cengiz ERGÜN)



KAHRAMANMARAŞ AKP (Mustafa POYRAZ)



MARDİN AKP (Mehmet Beşir AYANOĞLU)



MUĞLA CHP (Osman GÜRÜN)



MUŞ AKP (Necmettin DEDE)



NEVŞEHİR AKP (Hasan ÜNVER)



NİĞDE AKP (Faruk AKDOĞAN)



ORDU DSP (Seyit TORUN)



RİZE AKP (Halil BAKIRCI)



SAKARYA AKP (Zeki TOÇOĞLU)



SAMSUN AKP (Yusuf Ziya YILMAZ)



SİİRT DTP (Selim SADAK)



SİNOP CHP (Baki ERGÜL)



SİVAS BBP (Doğan ÜRGÜP)



TEKİRDAĞ CHP (Adem DALGIÇ)



TOKAT AKP (Adnan ÇİÇEK)



TRABZON AKP (Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU)



TUNCELİ DTP (Edibe ŞAHİN)



ŞANLIURFA Bağımsız (E. Ahmet FAKIBABA)



UŞAK MHP (Ali ERDOĞAN)



YOZGAT AKP (Yusuf BAŞER)



ZONGULDAK CHP (İsmail EŞREF)



AKSARAY AKP (Nevzat PALA)



BAYBURT AKP (Hacı Ali POLAT)



KARAMAN AKP (Kamil UĞURLU)



KIRIKKALE AKP (Veli KORKMAZ)



BATMAN DTP (Nejdet ATALAY)



ŞIRNAK DTP (Ramazan UYSAL)



BARTIN MHP (Cemal AKIN)



ARDAHAN AKP (Faruk KÖKSOY)



IĞDIR DTP (Mehmet Nuri GÜNEŞ)



YALOVA DP (Yakup KOÇAL)



KARABÜK MHP (Rafet Vergili)



KİLİS AKP (Mehmet Abdi BULUT)



OSMANİYE MHP (Kadir KARA)



DÜZCE AKP (İsmail BAYRAM)



(DHA)