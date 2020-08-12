766 yeni altın ve gümüş madeni için ihale hazırlığına CHP'den tepki: Yeni Kaz Dağları kapımızda

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü altın ve gümüş bulabilmek için Türkiye’nin 68 ilinde 766 maden sahasını ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor.

İhale listesinin zirvesinde 73 saha ile Sivas yer alıyor. Sivas’ı 56 saha ile Kahramanmaraş, 30 saha ile Erzincan izliyor.

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, hazırlığa “İktidarın ekonomik çöküş karşısında Hazine avcılığın” soyundu. Bu ihaleler gerçekleşirse doğa mahvolacak” diye tepki gösterdi.

Tarhan, “Altın ve gümüş bulmak için geniş kapsamlı bir ihale başlattı iktidar. Bu ihaleler gerçekleşirse memlekette satılmadık arazi, dağ ve ova kalmayacak. Doğa mahvolacak. Yeni Kaz dağları, yeni Cerattepe felaketleri kapımızda” dedi.

Evrensel’in haberine göre Tarhan şu ifadeleri kullandı:

“Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 24 Ağustos’tan eylül sonuna kadar bir dizi maden ihalesi gerçekleştirecek. 68 ilde 766 maden sahası için yapılması öngören ihalelerin yüzde 95’i ‘Grup madenlerle, yani altın ve gümüş arama’ faaliyetiyle ilgili. Ekonomiyi çökerten iktidarın altın ve gümüş bulma hırsı ülkeyi topyekün bir şekilde harabeye çevirecek. Bu kadar fazla sahada maden arama ruhsatının verilmesi doğal dengede tamiri imkansız yaralar açacaktır.”