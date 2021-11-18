76. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 76. kez düzenlenen 2021 Yunus Nadi Ödülleri dün sahiplerine sunuldu. Ödüller, Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki binasında verildi. Bu yılki yarışmada beş dalda altı eser ödüle değer bulunurken, roman ödülü "Kiraz Ağacı" adlı kitabı ile T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na verildi.

Öykü dalında 102, roman dalında 117, şiir dalında 101, sosyal bilimler araştırması dalında 21, karikatür dalında 14, fotoğraf dalında 21 olmak üzere toplam 376 yapıtın değerlendirildiği Yunus Nadi Ödülleri yarışmasında kazananlar şu isimler oldu: Şiir dalında Cevat Çapan, roman dalında Gökçer Tahincioğlu, öykü dalında Mehmet Güreli ve Aslı Akarsakarya, sosyal bilimler araştırması dalında Yaşar Aksoy, fotoğraf dalında ise Hüseyin Opruklu.

Şiir - Cevat Çapan

"Bana gençlik aşısı oldu"

76. Yunus Nadi Ödülleri'nin şiir dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk ve Hüseyin Yurttaş'tan oluşan seçici kurulu, ödülün "Bir Başka Coğrafyadan" adlı yapıtı ile Cevat Çapan'a verilmesini kararlaştırdı. Çapan, törenin ardından şunları söyledi:

"Bu ödül bana gençlik aşısı oldu. Çünkü hesapta yoktu, ben başvurmamıştım. Yayınevinin de kitabı gönderdiğinden haberim yoktu. Ama öyle olması belki daha iyi oldu, sürpriz oldu. Kendimden daha genç insanlarla birlikte ödül aldığım için ben de kendimi daha genç hissediyorum ve tabii Yunus Nadi Şiir Ödülü gibi bir ödülü almaktan çok onur duyuyorum."

Öykü - Aslı Akarsakarya

"Gıptayla bakardık"

Aslı Akarsakarya, ödülle ilgili hislerini şöyle paylaştı:

"Çok sevinçliyim. Ödülü şu açıdan çok önemsiyorum: Ülkede bir geleneği sürdürmek çok zor, 76 yıldır belli bir seviyenin üzerinde emek emek bugüne taşınmış bir ödül. Bizim de yeni yazmaya başladığımız zamanlarda gıptayla baktığımız bir ödül. Bu sene dosyayla başvurdum, dosyanın takdir görmesi benim için ayrı güzel. Jüri üyeleri benim için çok değerliydi. Bu ödül için onların beni takdir etmesi çok değerli."

Sosyal Bilimler Araştırması - Yaşar Aksoy

"Hayatımın en büyük hedefiydi, en büyük de kıvancı oldu"

Seçici kurulu Prof. Dr. Rona Aybay, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Barış Doster ve Doç. Dr. Deniz Yıldırım'dan oluşan sosyal bilimler araştırması dalında ödülün sahibi ise "Gâvur Mümin" adlı kitabıyla Yaşar Aksoy oldu. Aksoy, ödülle ilgili şöyle konuştu:

"Biz eski İzmirliler, Atatürk'e ‘Gazi Paşa' deriz. Gazi Paşa'nın emperyalizme karşı halkıyla birlikte gerçekleştirdiği ulusal kurtuluş mücadelesinde en yakın fikri arkadaşı Yunus Nadi adına verilen bir ödülü almak benim hayatımın en büyük hedefiydi, en büyük de kıvancı. Ödül alan kitabım ‘Gâvur Mümin' bilinmeyen bir konuyu ortaya seriyor. Yunan ordusunda Gazi Paşa'nın bizzat casusluğunu yapan bu ismin hayatını ortaya çıkarmak 40 yıl içinde çok zor oldu. Çünkü bu casusun Kozmik Oda'daki belgelerine ulaşmak çok zor oldu. Ama hepsini başardık. Benim 50 sene önceki ilk genel yönetmenim Attilâ İlhan (Demokrat İzmir gazetesinde), gazetenin ünlü yazarları Samim Kocagöz, Naci Sadullah, ‘Gâvur Mümin' konusunda araştırma yapmam için beni yönlendirdiler. Ancak Cumhuriyet gazetesi yazarlarından ağabeyim Şükran Kurdakul, çok daha büyük destek verdi bana. Ben sonunda bunu başardım. Adamcağızın İstiklal Savaşı zamanında casusken hatıralarını yazıp toprağın altına gömdüğü defteri bulduk. Ben resmi tarihçi değilim. Ben, halkın direnişinin kıyıda köşede kalmış mücadelelerinin gizli tarihçisiyim. Editörüm, beni yönlendiren bu konuda Mehmet Ali Güller'dir. Ona da şükran borçluyum."

Roman - Gökçer Tahincioğlu

"Öykündüğüm herkesin Yunus Nadi Ödülü vardı"

Roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Adnan Binyazar ve İrfan Yalçın'dan oluşan seçici kurul, ödülün "Kiraz Ağacı" adlı kitabı ile Gökçer Tahincioğlu'na verilmesine karar verdi. Tahincioğlu, ödül töreni sonrasında duygularını şöyle dile getirdi:

"Benim için çok önemli bir ödül. Gazetecilik yaşantımda çeşitli ödüller aldım, hepsi de onur verici ödüllerdi ama hem roman ödülü hem de Yunus Nadi Ödülü olması benim için ayrıca önemli. Çünkü ben gazeteciliğe de roman yazabilmek umuduyla başlamıştım. Bir yandan mesleği yaparken, bir yandan da edebiyata çalışıyordum ve buna öykünmeme neden olan yazarların hepsi zaten Yunus Nadi Ödülü almıştı. Benim için bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi roman yazmak, bu ödülle kıymetlendirilmesi de ayrıca önemli."

Öykü - Mehmet Güreli

"Türkiye'nin en değerli ödüllerinden biri"

Öykü dalında, Hikmet Altınkaynak, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Murat Yalçın'dan oluşan seçici kurul, ödülü, "Şehirli Karınca" adlı kitabıyla Mehmet Güreli ve "Kayboluş" adlı kitap dosyasıyla Aslı Akarsakarya arasında paylaştırdı. Tören sonrası Güreli, şöyle konuştu:

"Çok mutlu etti beni bu ödül. Türkiye'nin en değerli ödüllerinden biri, bana layık gördüler. Beklemiyordum da açıkçası, çünkü kitabı yayınevinin yolladığını düşünüyorum. Şunu söylemek lazım: Ödüller çok önemli bazı insanlar için. Benim için de önemli. Bu sene ikinci ödülüm bu benim, bir de Vedat Türkali Ödülü almıştım. Yani bütün edebiyat hayatımda aldığım iki ödülden bir tanesi, o yüzden benim için ayrı bir değeri var. O yüzden kimse acele etmesin. Gelecek ödül gelir diye düşünüyorum."

Fotoğraf - Hüseyin Opruklu

"Cumhuriyetin laik ve demokratik değerleri adına..."

İsa Çelik, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız ve Dr. Ersin Turan'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlenen "Fotoğraf" dalındaki ödülün sahibi de Hüseyin Opruklu oldu. Opruklu, tören sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunus Nadi Ödülü'nü almak benim için çok onur verici. Fotoğraf dalında başka ödüller aldım ama bunun anlamı ve değeri benim için çok büyük. Bunu ben Cumhuriyetin laik ve demokratik değerleri adına verilmiş bir ödül olduğunu kabul ediyorum. Onun için değerli. Cumhuriyetin önümüzü aydınlatan ışığıyla birlikte sanat adına, biz de o ışığı kullanarak üretmeye hep devam edeceğiz. Etmek istiyoruz. Ödülün de nice seneler devam etmesini diliyorum."

Karikatür

Karikatür dalında seçici kurul, Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın'dan oluştu. Kurul, yarışmaya katılan eserlerin emek verilmiş çalışmalar olmalarına karşın konularının daha önce çok işlenmiş, benzerleri çizilmiş olması görüşü ve ödüle değer bir çalışma olmadığı gerekçesiyle ilgili dalda bu yıl ödül verilmemesini kararlaştırdı.