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Ekonomi

76 yıllık tatlıcı Özsüt satıldı

1938 yılında İzmir’de temelleri atılan Özsüt’ün şu an Azerbaycan ve Türkiye’de toplam 185 bayisi var

17 Temmuz 2014 10:14

Türkiye’nin önde gelen pastane zincirlerinden Özsüt, Infinity Invest Holding’e satıldı.

Infinity Invest ve STP Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Özsüt) satın alma için Rekabet Kurumu’na başvurdu. 

1938 yılında İzmir’de temelleri atılan Özsüt’ün şu an Azerbaycan ve Türkiye’de toplam 185 bayisi var.  

Firmanın bu iki ülkenin 44 şehrinde noktaları bulunuyor. 

Infinity Invest daha önce Türkiye’de Ozan Enerji’yi de satın almıştı. 

Infinity Invest'in Türkiye'de ayrıca Delta Akaryakıt, Antoil ve Cafenero'da da yatırımları bulunuyor.

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