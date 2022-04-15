76 yıllık NBA tarihinde ilk

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon sona erdi. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors play-off'ta yer alacak ekipler oldu. Batı Konferansı'nda ise Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Dallas Mavericks ve Utah Jazz play-off'ta mücadele edecek.

Batı Konferansı'nda mücadele eden son şampiyon Los Angeles Lakers normal sezonu 11. sırada bitirdi. NBA'de 5 şampiyonluk yaşayan ve Batı Konferansı'nda yer alan San Antonio Spurs ise normal sezonu 10. sırada bitirdi. New Orleans Pelicans ile play-in mücadelesi veren Spurs maçı 113-103 kaybetti ve play-off'a kalamadı.

Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs'ün NBA'de play-off'a kalamamasıyla 76 yıllık lig tarihinde ilk yaşandı. NBA'in başladığı sezondan bu yana ilk kez Lakers ve Spurs'ten biri play-off'a kalamadı.

Los Angeles Lakers, Boston Celtics'le beraber NBA'de en çok şampiyonluk yaşayan iki kulüpten biri konumunda bulunuyor. Los Angeles şehrinin temsilcisi 17 kez mutlu sona ulaştı. San Antonio Spurs ise 5 kez şampiyonluk yüzüğü taktı.