76 yıl önce bugün doğan Muhammed Ali'nin kendi gibi efsane olan 10 sözü

76 yıl önce bugün; 17 Ocak 1942'de efsane boksör Muhammed Ali doğdu.

İşte 74 yaşında vefat eden Muhammed Ali'nin tarihe geçen sözleri;

-İki siyahi adamın dövüşünü birçok beyaz adamın izlemesine boks denir.

(Hakkında hapis cezası istendiğinde) -Hükümet doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı, ben de...

-Seni tüketen, önündeki tırmanılacak dağlar değil, ayakkabındaki çakıl taşıdır.

-Büyük bir şampiyon olmak için en iyi olduğuna inanmalısın. Öyle olmasan bile, öyle gibi davranmalısın.

-İnsanlar bugünlerde çok yavaş konuştuğumu söylüyor. Bu sürpriz değil. Hesapladım, tam 29.000 yumruk darbesi aldım, fakat bunun karşılığında 57 milyon dolar kazandım. Ve bunun yarısını biriktirdim. Yani ben birkaç sert darbe aldım. Karşılığında para kazanmadan silah ve bıçakla her yıl kaç siyahi insan öldürülüyor farkında mısnız? Yavaş konuşabilirim, ama aklım yerinde...

-O kadar hızlıyım ki, odamda ışığı söndürmeye kalktığımda, ışık sönmeden oturduğum yere dönebiliyorum.

-Birçok siyah insanın başı dertte. Ama onlar özgür olmadıkça ben de özgür olamam.

-Ben bir dövüşçüyüm. Göze göz karşılığa inanırım. Öteki yanağımı çevirmem. Karşılık vermeyen adama saygı duymam. Köpeğimi öldürürsen, kedini saklasan iyi edersin.

-"Gencim, yakışıklıyım, hızlıyım, sevimliyim ve yenilmezim!" (Ağır siklet dünya şampiyonu olduğu sırada)

-Ben Amerika'yım. Tanımadığınız yönüyüm onun. Alışın bana. Siyah, öz güvenli, kendinden emin... Benim adım bu, sizin değil. Benim dinim, sizin değil. Benim amaçlarım, sizin değil. Alışın bana.