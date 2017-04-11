"76 yaşındayım, hormonsuzum"

Vücut geliştirme sporuyla 60 yıl önce tanışan 76 yaşındaki emekli fen bilgisi öğretmeni Kemal Yükselen, görenleri şaşırttı. Yükselen, kullanılan hormonlar nedeniyle çok sayıda sporcunun genç yaşta sağlık sorunlarıyla karşılaştığına da dikkati çekti. Spora başladığı dönemde Ankara'da çalışacak salon bulamadığını anlatan Yükselen'e şimdi çalıştığı salonda "dede" diye hitap ediliyor. Yükselen, "Hormonsuz olunca, doğal olunca, işte ben hormonsuzum, buradayım" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yaşına rağmen vücudunu performans olarak zorlamanın hiçbir sakıncasını görmediğini belirten Yükselen, şöyle konuştu:

"Avantajım fit, olmak, doğal olmak"

"Salonda çalıştığım arkadaşlarım kaldırdığım ağırlıkları görüyor. Ağırlık önemli değil önemli olan kasları çalıştırmak. Fen bilgisi hocasıyım, vücut anatomisini çok iyi bilirim. Podyumda 55 yaş grubuyla yarışıyorum. Aramızda 20 yaş olacak. Avantajım fit olmak, hormonsuz olmak, doğal olmak, en güzeli bu. Spor benim için sağlık, moral ve kendine güven. Spor her türlü kötülüklerden insanı koruyor. Sağlıklı olmayı öğretti bana"

Gençliğinde Ankara Demirspor kulübünde güreş yapan Yükselen, "Halter salonundan alır güreşe götürürlerdi. Güreşi sevmedim. Halter müsabakalarında birinciliğim var" diyerek anılarını anlattı.

Vücut geliştirme yarışlarına girmeye halterden sonra başlayan Yükselen, "Yarışmalara girmedim ama sporu bırakmadım. Emekli olduktan sonra yarışmalara yeniden başladım. O zaman 68 yaşındayken 50 yaş grubuyla yarışıyordum" diye konuştu.

"İşte ben hormonsuzum"

Yükselen, kullanılan hormonlar nedeniyle çok sayıda sporcunun genç yaşta sağlık sorunlarıyla karşılaştığına dikkati çekti.

Dopingin yasak olmasına rağmen tercih edenlerin olabileceğini vurgulayan Yükselen, şunları kaydetti:

"Yarışmalardan önce silici kullanarak gizlemeye çalışıyorlar. Aktif sporculuğu döneminde hormon kullananlar daha sonra psikolojik çöküntü yaşıyor. Zaten hormonlu gıdalardan belli. Hormonlu gıdalar buzdolabında bile çok çabuk çürüyor. Hormonsuz olunca, doğal olunca, işte ben hormonsuzum, buradayım"