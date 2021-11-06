76ers, Ben Simmons'a para cezası vermeye devam edecek

76ers ile maçlara çıkmayan, antrenmanlara ve toplantılara katılmayan Ben Simmons, iddialara göre şimdi de kulübün sağlayacağı mental desteği almayı reddediyor.

ESPN’in haberine göre Philadelphia’nın, Ben Simmons ile problemleri gittikçe büyümeye devam ediyor.

Sırtındaki problem nedeniyle doktorlarla çalışan Simmons, zihinsel olarak hazırlanmak için ekip doktorlarıyla görüşmeyi reddetmiş. Bunun yerine Simmons, yaz itibari ile NBA’in sağladığı zihinsel sağlık uzmanları ile çalıştığı dile getirildi.

Simmons'ın toplantının ayrıntılarını ise takımla paylaşmadığı öne sürüldü. Yardıma istekli olan Philadelphia ekibi, Simmons çıkmazında henüz bir gelişme elde edemedi. Simmons’ın durumu daha da yokuşa sürdüğü dile getiriliyor.

Avustralyalı guardın maçları kaçırdığı, antrenman ve toplantılara katılmadığı için Philadelphia 76ers tarafından toplamda 2 milyon dolar para cezası aldı. Kulübün, uzmanlardan yardım kabul edene kadar Simmons’a kaçırdığı her maö için 360 bin dolarlık maaşının tamamını ceza olarak keseceği belirtildi.

Olayı çözmek adına büyük uğraşlar veren 76ers organizasyonu, 22 Ekim itibari ile Ben Simmons’ın mental olarak hazır olmadığını dile getirmesi üzerine de bu cezaları uygulamayı kesmişti.