T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

76 barodan ortak açıklama: Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme Anayasa’ya aykırı

"Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır"

10 Şubat 2022 18:40

Elektrik zamlarına karşı ortak açıklama yapan 76 baro, kademeli tarifenin hakkaniyet ve adalet ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekti, bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

İstanbul, Ankara’nın içinde bulunduğu 76 baro, "Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır" başlıklı ortak açıklama ile elektriğe yapılan zamlara tepki gösterdi.

Zammın vatandaş için hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacaklarını açıklayan barolar, bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

"Düzenleme Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı"

Barolar ortak açıklamada, elektrik enerji satış tarifesinde 31 Aralık 2021’de yapılan değişiklik sonrası tüketim bedellerine fahiş oranda zam geldiğini belirterek, şu noktalara dikkat çekti:

“EPDK, 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında 'mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar (aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına' şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır. Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.”

"Kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır”

Açıklamada ayrıca, “4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

"Bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağız"

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olmasının temel bir insan hakkı olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Ortak metne imza atan barolar şu şekilde:

  1. Adana Barosu
    2. Adıyaman Barosu
    3. Afyonkarahisar Barosu
    4. Ağrı Barosu
    5. Aksaray Barosu
    6. Amasya Barosu
    7. Ankara Barosu
    8. Antalya Barosu
    9. Ardahan Barosu
    10. Artvin Barosu
    11. Aydın Barosu
    12. Balıkesir Barosu
    13. Bartın Barosu
    14. Batman Barosu
    15. Bayburt Barosu
    16. Bilecik Barosu
    17. Bingöl Barosu
    18. Bitlis Barosu
    19. Bolu Barosu
    20. Burdur Barosu
    21. Bursa Barosu
    22. Çanakkale Barosu
    23. Çankırı Barosu
    24. Çorum Barosu
    25. Denizli Barosu
    26. Diyarbakır Barosu
    27. Düzce Barosu
    28. Edirne Barosu
    29. Elazığ Barosu
    30. Erzincan Barosu
    31. Erzurum Barosu
    32. Eskişehir Barosu
    33. Gaziantep Barosu
    34. Giresun Barosu
    35. Hakkari Barosu
    36. Hatay Barosu
    37. Iğdır Barosu
    38. Isparta Barosu
    39. İstanbul Barosu
    40. İzmir Barosu
    41. Kahramanmaraş Barosu
    42. Kars Barosu
    43. Kastamonu Barosu
    44. Kayseri Barosu
    45. Kırıkkale Barosu
    46. Kırklareli Barosu
    47. Kırşehir Barosu
    48. Kilis Barosu
    49. Kocaeli Barosu
    50. Konya Barosu
    51. Kütahya Barosu
    52. Malatya Barosu
    53. Manisa Barosu
    54. Mardin Barosu
    55. Mersin Barosu
    56. Muğla Barosu
    57. Muş Barosu
    58. Nevşehir Barosu
    59. Niğde Barosu
    60. Ordu Barosu
    61. Sakarya Barosu
    62. Samsun Barosu
    63. Siirt Barosu
    64. Sinop Barosu
    65. Sivas Barosu
    66. Şanlıurfa Barosu
    67. Şırnak Barosu
    68. Tekirdağ Barosu
    69. Tokat Barosu
    70. Tunceli Barosu
    71. Trabzon Barosu
    72. Uşak Barosu
    73. Van Barosu
    74. Yalova Barosu
    75. Yozgat Barosu
    76. Zonguldak Barosu
elektrikfaturatarife
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24