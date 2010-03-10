'7.5'luk depremin enkazından Türkiye sağ çıkamaz'

T24 - Elazığ depreminin ardından gözlerin bir kez daha çevrildiği İstanbul'da isyan... Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, 7.5 şiddetinde bir depreme hazırlanmak gerektiğini söyleyerek, 'Kentte bir deprem Türkiye'yi çökertir. İstanbul'a özgü deprem dönüşüm yasası çıkartılması için Başbakan'la görüşeceğim' dedi.





Marmara depreminden bu yana tartışılan İstanbul depremine karşı hazırlıkları sürdürdüklerini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş isyan etti. Sorunun İstanbul'a özel bir deprem yasasıyla çözüleceğini savunan Topbaş acil atılması gereken adımları anlattı.



Kadir Topbaş, içeriği çok geniş olan kentsel dönüşüm yasasının çıkmasının uzadığını, bu yüzden İstanbul'a has yeni bir yasaya acil ihtiyaç olduğunu savunarak şunları söyledi: 'İstanbul'da olası bir deprem, Türkiye'yi yıllarca geriye götürür. Türkiye'nin ayağa kalkması kolay olmaz. O yüzden, İstanbul'a özgü bir yasa çıkartılması gerekiyor. Bunu da ilk kez size söylüyorum. Aksi halde deprem sorununu başka türlü çözemeyiz.' Topbaş, bu özel yasayı Başbakan Tayyip Erdoğan'a arz edeceğini belirterek, 'İstanbul'a özel deprem dönüşüm yasasını konuşacağım' dedi.





Vatandaşla birlikte yapılacak



Topbaş sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kamu binalarını, viyadükleri, köprüleri, okulları deprem olasılığına karşı hazırladık. Bilimsel, doğru somut adımlar atarak kent yenilemesi, yerinden dönüştürüp yaşanacak düzenlemeye ihtiyaç var. Özel mülkiyetlere müdahale etme hakkımız yok, hukuk devletinde. Burada vatandaşın katılımı gerekli. Onun için yapılacak yasal düzenlemeyle, bunu beraberce çözmeliyiz.' Topbaş, İstanbul'a özel yasayla nelerin başarılabileceğini de şöyle anlattı: 'Çözüm, tek bina olarak ele alınamaz ki. Yapı adaları, yapı bölgeleri şeklinde ele almanız lazım. Karar mekanizmasını beraberce işletebilmek bu yasayla mümkün olabilir. Araziyi yeniden düzenleyeceksiniz. Parselleri yapılandıracaksınız.'

Başkan Topbaş, İstanbul'da 156 bin binanın taramasının yapıldığını söyledi.





Önlemler içim 1 milyar lira harcandı



TopbaŞ alınan deprem tedbirlerini şöyle açıkladı: 'Deprem sonrası olabilecek yangınlara karşı, 11 noktaya ve yeraltındaki çelik hatlar üzerinde 93 yere doğalgaz kesme cihazı konuldu. Bununla birlikte 675 adet bölge regülatörüne de otomatik gaz kesme vanası konuldu. 101 helikopter pisti yapıldı. Feribotlar, yüzer hastane olacak. 75 bin kişiye yangın, kurtarma ve ilkyardım eğitimleri verildi. İtfaiye personeli son 5 yılda 292'den 581'e çıkarıldı. Sayısı 9 olan deprem izleme ve kayıt istasyonu 18'e çıkarıldı.' Çalışmalara 1 milyar 19 milyon lira harcandı.





Açıkladığı veriler bizim rapordan



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açıkladığı deprem senaryosuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Topbaş'ın bugüne kadar hazırladığı bilimsel bir çalışmanın olmadığını söyleyen Tekin düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: 'CHP'nin hazırladığı raporlara göre açıklama yapıyor. Bizim 2008 yılında yaptığımız deprem sempozyumu verilerine göre açıklama yapmıştır. Meclis'e bununla ilgili bir proje getirsin CHP olarak sonuna kadar destek veririz.' Tekin, şunları söyledi: 'İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da 1 milyon 450 bin yapı var. Verilere göre bu yapıların yüzde 80'i mühendislik hizmeti almış, yüzde 20 tamamen kaçak. Kadir Topbaş ise 'İstanbul'daki yapıların yüzde 65'i kaçak' şeklinde bir açıklama yaptı. Yüzde 65'i kaçak olan bir kültür başkenti olur mu?'







