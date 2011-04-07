75'lik Gürcü kadın Ermenistan'ın internetini çökertti

T24- 75 yaşında Gürcü bir kadın, komşu Ermenistan'ın internet bağlantısını çökertmekle suçlanıyor.







28 Mart tarihinde Gürcistan ile arasındaki kablolar hasar gördüğü için Ermenistan ülke çapında saatlerce internetsiz kalmıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, yaşlı bir emekli kadının yerde bakır hurda ararken iki ülke arasındaki fiberoptik bağlantıya hasar verdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Gürcistan'ın Ksani köyünde yaşayan kadının yaşından dolayı tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Suçlu bulunması durumunda, üç yıla kadar hapis cezası alması olasılığı var.

Georgian Railway Telecom adlı şirkete ait olan kablolar Gürcistan'ın doğusuna, Ermenistan'a ve Azerbaycan'a internet bağlantısı sağlıyor.

Ermenistan'ın internet sağlayıcısı üç firması da 28 Mart akşamı hizmet veremez duruma gelmiş, ve arıza ancak geceyarısını geçtikten sonra düzeltilebilmişti.