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75'lik delikanlı, madalyalarına bir yenisini ekledi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda, 75 yaş kategorisinin birincisi rekortmen milli yüzücü Behçet Kurtiç oldu

25 Şubat 2018 13:44

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde bu yıl 12\'ncisi düzenlenen, Türkiye\'nin ilk ve tek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu\'nda, 75 yaş kategorisinin birincisi rekortmen milli yüzücü Behçet Kurtiç oldu.
Kumluk Plajı- İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda, erkekler kategorisinde 208 sporcu arasında kulaç atan Kurtiç, yarışı başarıyla tamamlayarak kendi yaş grubu arasında birinciliği kazandı. Profesyonel sporculuk hayatına 1955 yılında başlayan ve özellikle sırtüstü yüzme branşında, kariyeri boyunca onlarca Türkiye rekoruna imza atan Kurtiç\'in başarıları arasında; 12 Ağustos 2015\'de Rusya\'da yapılan Mastırlar Yüzme Şampiyonası 200 metre sırtüstü erkeklerde, dünya üçüncülüğü bulunuyor. Datça\'da ilerleyen yaşı ve soğuk havaya rağmen açık denizde 1500 metre kulaç atarak gençlere taş çıkartan Kurtiç\'in başarısı, herkese örnek oldu. Maratonun kapanış gecesinde birincilik madalyası ile gurur tablosu oluşturan Kurtiç, sağlıklı kalmak isteyen herkesi spor yapmaya çağırdı. Üç yanı denizlerle çevrili olan ülkemizde, dünya çapında yüzücülerin yetişmesi için tüm koşulların bulunduğuna dikkat çeken Kurtiç, \"Çok çalışırsak, başarının geleceğine inanıyorum\" dedi.
Kapanış gecesinde ayrıca, maratonun onur konukları usta yüzücüler Nezih Eşal ile Turgut Esen\'e, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır ve Datça Belediye Başkanı  CHP\'li Gürsel Uçar tarafından birer teşekkür plaketi verildi. 18 ile 75 yaş arasındaki 12 ayrı kategoride yapılan yarışlarda dereceye giren diğer yüzücüler plaketle ödüllendirildi.

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