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750 milyon dolarlık boşanma!

Tiger Woods ve Elin Nordegren’in devam eden boşanma sürecinde, Woods 750 milyon dolar (1 milyar 125 milyon TL) tazminat ödemek zorunda kalacak.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Tiger Woods ve Elin Nordegren’in devam eden boşanma sürecinde, Woods 750 milyon dolar (1 milyar 125 milyon TL) tazminat ödemek zorunda kalacak. 



Denver Post gazetesinin haberine göre, bu rakama Florida’da yeni tamamlanan  80 milyon dolarlık malikane dahil.  Golfçünün avukatları, Nordegren’in basına röportaj vermemesini garanti etmenin  yolunu arıyor.

EN PAHALI BOŞANMALAR

Rupert Murdoch, Anna Murdoch’a 1998’de 1.7 milyar dolar tazminat ödedi.

Adnan Kaşıkçı, 1982’de Soraya Kaşıkçı’dan  874 milyon dolar vererek boşandı.

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