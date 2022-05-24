75 yıllık holding icralık oldu; Çiftçi Towers'daki 437 daire ve dükkan satılacak

Türkiye tarihinin icradan en büyük satış ihalesi 1 Haziran'da yapılacak. Zincirlikuyu'nda bulunan Çiftçi Towers'daki 437 daire ve dükkan 1 Haziran'dan itibaren icradan satılacak. İcradan satılacak gayrimenkullerin değeri 4 milyar 289 milyon 645 bin TL olarak belirlendi. Satışı isteyen bankanın kredi alacağı ise 347 milyon dolar.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre icra dosyasının alacaklı tarafında özel bir banka, borçlu tarafta ise Çiftçiler Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. ve Askam Kamyon A.Ş. yer alıyor. Bankadan alınan kredinin ödenememesi nedeni ile şirket adına kayıtlı değerli mülklerin satışı talep edildi ve icra ihalesi için gün belirlendi.

Döviz kredisi kullanmış

İcra dosyasında yer alan belgelere göre bankanın alacak miktarı da oldukça yüklü. Dosyaya göre özel bankanın alacağı 347 milyon dolar. Verdiği krediyi tahsil edemeyen banka, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçti.

En yüksek tutarlı icradan satış

Satışa konu gayrimenkuller Zincirlikuyu'nda inşa edilen Çiftçi Towers'da yer alıyor. Proje, 23 bin 859 metrekare alan üzerine kurulu 59'ar katlı iki kuleden oluşuyor.

Satışa konu dairelerin sayısı 437 olarak kayda girdi. Anılan varlıklar için belirlenen toplam bedel 4 milyar 289 milyon 645 bin TL. Bu tutar, bu zamana kadarki en yüksek tutarlı icradan satış dosyası olarak kayıtlara girdi.

Tek bir daire 140 milyon TL

Dosyada yer alan bilgilere göre, satışa konu dairelerin önemli bir bölümü boğaz manzaralı. Tek tek satışa konulacak dairelerin fiyat 7 milyon ile 140 milyon TL arasında değişiyor. Üç kattan oluşan 1.883 metrekarelik tripleks daire 140 milyon liralık bedeli ile, en değerli varlık olma özelliğine sahip.