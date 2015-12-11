7,5 yılla yargılanan Sırrı Sakık hakkında beraat kararı

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, Twitter üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla 7.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bir vatandaşın 155 polis hattına Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık'ın twitter hesabından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı yönündeki ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Twitter hesabındaki paylaşımlarını inceleyen savcılık, Başkan Sakık hakkında hazırladığı iddianame Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede Sakık hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası, memuriyet hizmeti ile seçme, seçilme ve velayet haklarından yoksun bırakılması talep edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan ilk duruşmada beş avukatla savunma yapan Sırrı Sakık, 30 yıldan bu yana siyasetin içinde olduğunu, demokratik siyasete, kardeşliğe, barışa inandığını bildirdi. Bu inanç doğrultusunda şiddetin olduğu eski yıllarda bile bu anlayıştan ödün vermediğine işaret eden Sakık, silahların ve şiddetin son bulması için elinden geleni yaptığını belirtti. Kadınlarla kız çocukların haklarının korunması için gerekli adımlar attığını vurgulayan Sakık savunmasında şunları söyledi:

"Ancak benim tweetlerimden barış, kardeşlik ve özgürlüğe ait olanlar iddianamede dikkate bile alınmamıştır. Cumhurbaşkanının mahkum olduğu dönemde okuduğu şiir ne kadar masumsa, davaya konu edilen benim tweetlerim de o kadar masumdur. Önceki belediye seçimlerinde çıkan huzursuzluk üzerine fedakarlıkta bulundum. Şehirde huzursuzluk ve şiddeti önlemeye çalıştım. Ancak tüm bunlar gözüne alınmayıp bize bu tür davalar açılmak suretiyle hedef konumuna getiriyorlar. Geçenlerde Ankara'da aileme yönelik Tahir Elçi'nin öldürüldüğü akşam, bir girişim olmuş. Bunu da burada ilk defa söylüyorum. Tüm siyasi hayatım boyunca şiddet içeren, şiddet çağrısı yapan bir tavır takınmadım. Hep demokrasiden hep barıştan yana oldum. Söz konusu tiweetlerde bir şiddet çağrısı yoktur. Vali beyin açıklamaları üzerine atılmış tweetlerdir. Bir siyasetçi olarak bizi ilgilendiren ve hassas olduğumuz konulara ilişkindir. Her hangi bir suç unsuru taşımaktadır. İfade ve düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Beraat talep ediyorum."

"Kürtlerin özgürlük mücadelesi deyince neden savcıların aklına sadece PKK/ KCK geliyor anlamıyorum" diyen Sırrı Sakık ile avukatlarının savunmasını değerlendiren mahkeme heyeti, terör örgütünün propagandasını yapmaktan açılan kamu davasında suçun yasal unsurlarının oluşturulmadığını, bu nedenle beraat etmesine oy birliği ile karar verdi.