75 yıl sonra tekrar camiye çevrilen Kariye'ye minber yerleştirildi

Danıştay kararıyla müze olmasına yol açan kararın iptal edilmesinin ardından 75 yıl sonra tekrar camiye çevrilmesine karar verilen Kariye’ye minber yerleştirildi.

Kariye’deki restorasyon sürüyor. Tarihi yapı, içindeki çalışmalar bittikten sonra bir cuma namazıyla birlikte tekrar Müslümanların ibadetine açılacak. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde Kariye’ye minber konuldu. Daha önceki ahşap minber, yapı müzeye çevrildikten sonra sökülmüştü. Giriş kapısına göre sol tarafa konulan yeni minber de yine ahşaptan yapıldı.

Minber’in Kahramanmaraş’ta yapılarak İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

Neler yaşandı?

Yapıda 2013 yılından bu yana restorasyon yapılıyor. Tarihi 4. yüzyıla kadar götürülen Kariye’nin ana mekanı 1080’de inşa edilmişti. İstanbul’un fethinden 58 yıl sonra, Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilen Kariye, 2. Dünya Savaşı’nın ardından Bakanlar Kurulu kararıyla müze olmuştu.

Danıştay, geçen yıl yapının müze olmasına yol açan kararı iptal etti. Bu karar, Ayasofya’nın tekrar cami olmasına da emsal teşkil etti.

21 Ağustos’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Kariye Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi.

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