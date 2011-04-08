75 yaşındaki nine Ermenistan'ı çökertti!

T24 - 75'lik Gürcü nine ortalığı karıştırdı, Ermenistan'ı 5 saat boyunca internetsiz bıraktı. Gürcistan'daki fiberoptik kabloya zarar vererek, Ermenistan'a internet erişimini engelleyen yaşlı kadın hakkında dava açıldı.





75'lik Gürcü nine ortalığı karıştırdı. Ermenistan'ı 5 saat boyunca internetsiz bıraktı. Gürcistan'daki fiberoptik kabloya zarar vererek, Ermenistan'a internet erişimini engelleyen yaşlı kadın hakkında dava açıldı.

Adı, Ayastan Shakaryan. 75 yaşında emekli bir Gürcü.

Ama şimdi bir krizin odağında. Gürcü nine, bir ülkenin, Ermenistan'ın internetini çökertmekle suçlanıyor.

Hikaye ilginç.

28 Mart tarihinde Ermenistan'da büyük bir internet krizi yaşandı. Ülke 5 saat boyunca internetsiz kaldı. Dünyayla sanal ilişkiler koptu.

Ermenistan'da, faaliyet gösteren üç internet sağlayıcı şirket sorunun kaynağını bulmak için uzun uğraşlar verdi. Gürcistan'dan geçen fiberoptik kabloların hasar gördüğü anlaşıldı.

Yetkililer, sonunda suçluyu buldu: 75 yaşındaki, emekli bir Gürcü kadın!

Gürcü ninenin, toprak altında bakır ararken kablolara istemeden zarar verdiği öne sürüldü. Hatta kadının suçunu itiraf ettiği de belirtildi.

Ancak Gürcü nine ve oğlu suçlamaları reddediyor.

Ama yaşlı kadın hakkında dava açılmış durumda.

Kadın şimdilik tutuksuz yargılanıyor, ama eğer suçlu bulunursa, 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek.