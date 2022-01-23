75 yaşındaki maceraperest, kürekle Atlantik Okyanusu'nu geçmek için çıktığı yolda yaşamını yitirdi

75 yaşındaki Fransız maceraperest Jean-Jacques Savin, kürekle Atlantik Okyanusu'nu kürekle geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Portekiz sahil güvenlik ekipleri, Savin'in ters dönmüş teknesini Azorlar bölgesi kıyısında bularak Savin'i aramak için ekip çağırdı. Eski paraşütçü Savin'in cesedi teknenin kabininde bulundu.

1 Ocak'ta yola çıkan Savin, zorlu hava koşulları nedeniyle rotasını uzatmak zorunda kalmıştı. Çarşamba günü, durumunu aktaran Savin Facebook üzerinden, zorlu rüzgarlar olduğunu duyurmuş "Benim daha fazla fiziksel enerji harcamama sebep oluyor ancak tehlikede olmadığıma emin olabilirsiniz" dedi.

Savin, 2019 yılında 127 günlük bir yolculukla Atlantik Okyanusu'nu geçmişti. 75 yaşındaki adam, yeniden kürekle Karayipler'e ulaşmayı amaçlıyordu.