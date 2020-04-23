75 yaşındaki kadın evde kalmaktan sıkılınca, 'örümcek adam' performansı sergiledi!

Adıyaman’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinden ötürü evde kalmaktan sıkılan 75 yaşındaki yaşlı kadının, duvara tırmanarak caddeye çıkma girişimi görenleri hayrete düşürdü.



Çocuklarının zincir ile kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt isimli yaşlı kadın sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanmakta buldu.



Duvara tırmanın ve duvardan tutunarak aşağı inen yaşlı kadını gören komşuları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Komşuların uyarılarına aldırış etmeyen yaşlı kadın kimseyi dinlemedi.



Duvara tırmanarak caddeye ulaşan yaşlı kadının azmi 'pes' dedirtti.



