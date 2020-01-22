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Spor

75 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiler!

Mısır'da bir 3. Lig kulübü 6th October, 75 yaşındaki futbolcuyu transfer ederek Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

22 Ocak 2020 21:53

Dünya futbolu, eşine az rastlanır bir transfere sahne oldu. Mısır 3. Ligi'nde mücadele eden 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bahader sahaya çıktığı takdirde, dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu rekorunu saak Hayik'ten devralacak. Hayik, 73 yaşındayken İsrail 4. Lig ekiplerinden Or Yehuda ile Nisan 2019'da sözleşme imzalamıştı.

goal.com'un haberine göre; Mısır Futbol Federasyonu, Bahader transferinin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bugün Mısır Futbol Federasyonu ara transfer döneminde dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusunun kaydını yaptı. Ezz El-Din Bahader, 75 yaşında ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Bahader'in sözleşme detayları ise paylaşılmadı.

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