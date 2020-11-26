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Koronavirüs

75 yaşındaki eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, Koronavirüs'e yakalandı

26 Kasım 2020 11:48

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Topbaş’ın tedavisinin Amerikan Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş Koronavirüs'e yakalandı. İki oğlu, bir kızı bulunan Topbaş'ın bir oğlu hariç diğer çocuklarının ve eşi Özleyiş Topbaş'ın da testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ailesinin tedavisi evde karantinada devam ederken 75 yaşındaki Kadir Topbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi. Yaşının ileri olması nedeniyle tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Topbaş, 2004 yılından itibaren 3 dönem üstlendiği görevinden, 2017 yılında tartışmalı bir şekilde istifa ederek ayrılmıştı.

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