-75 yaşında ehliyet almaya karar verdi ARTVİN (A.A) - 21.08.2011 - Dayısının oğlunun vadettiği otomobil için ehliyet almaya karar veren ve kursa giden Artvinli 75 yaşındaki Ali Tanrıverdi, ehliyet sınavında ter döktü. Artvin'in Yusufeli ilçesinin Altıparmak köyünde yaşayan Ali Tanrıverdi, kent merkezindeki Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na girdi. Yaşı itibariyle diğer adaylar arasında dikkati çeken Tanrıverdi, küçük yaşından itibaren hayalinin otomobil kullanmak olduğunu belirterek ''Sınava girmek için merkeze uzak ilçelerden biri olan Yusufeli'nin Altıparmak köyünden geldim. Param olmadığı için bugüne kadar araba alamadım. Dayımın oğlu 'Sen sınava gir, kazan, ben de sana hediye olarak otomobil alacağım' dedi. Bunun üzerine, yıllardır hayalini kurduğum arabaya kavuşmanın heyecanıyla sınava girdim'' dedi. Sınavda çok heyecanlandığını ifade eden Tanrıverdi, ''Soruların bazıları kolay, bazıları zordu. Hepsini işaretledim. İlk yardım sorularında zorlanmadım ama motor sorularında zorlandım'' diye konuştu. Sınavda başarılı olması halinde alacağı arabayı köyden yaylaya gitmek için kullanacağını ifade eden Tanrıverdi, ''Şehre, karayoluna çıkmayacağım. Sadece yayla ile köy arasındaki işlerimde kullanacağım. Rençberlik yapıyorum. Yaşım ilerledi, yürümekte zorlanıyorum. Sınava çok çalıştım. İnşallah kazanacağım. Arabayı kullanacak cesaretim var. Trafik kurallarına uydum mu, yavaş yavaş gidince kaza yapmam. Acele ve süratle işim olmaz. Yavaş gideceğim ve gaza çok basmayacağım. Trafik kurallarına uyacağım'' dedi. Tanrıverdi'ye sınava girdiği okul binasının merdivenlerinden inerken görevli polis memurlarının yardım ettiği gözlendi.