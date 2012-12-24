7,5 santimetrelik dinozor dişi bulundu

Arjantin'in Rio Negro eyaletinde, dünyanın en büyük dinozor türü olan Sauropodlara ait 7,5 santimetre uzunluğunda bir diş fosili bulundu.

Dişi bulan Ulusal Rio Negro Üniversitesi'nden Rodolfo Garcia, Sauropodların çok uzun boyunlu ve kuyruklu, bitki yiyen dinozorlar olduğunu, dişin bu türün en gelişkini olan Titanozora ait olduğunu söyledi.

"New Scientist" bilim dergisinde yer alan haberde, Titanozorların bilinen uzunluğunun 30 metreye, ağırlıklarının ise 80 tona ulaşabildiğini belirten Garcia, Titanozorların boyunun bu keşifle yüzde 32 daha uzun olabileceğini bildirdi.

Garcia, bu dişin sadece çok büyük bir kafatasına ve devasa bir vücut yapısına sahip bir Titanozora ait olabileceğine işaret ederek, bu dişe sahip dinozorun bugüne kadar yaşamış en büyük hayvan olabileceğini vurguladı.

Londra'nın Imperial Üniversitesi'nden Philip Mannion ise bugüne kadar "en büyük Titanozora" ait iyi korunmuş bir fosil bulunamadığını, ama bulunan dişin böyle bir dinozora ait olabileceğini onayladı.

Dişin bulunduğu bölgede daha fazla kazı çalışması yapılması gerektiğini belirten Mannion, böyle bir fosilin bulunması halinde paleontologların bu türe yeni bir isim bulmaları gerekeceğini sözlerine ekledi.