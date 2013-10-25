'76 milyonluk Türkiye'de 481 bin zeki insan var'

ABD’nin haber sitesi Business Insider, dünyanın en büyük beyin gücüne sahip ülkelerinin listesini açıkladı. Buna göre dünyada en akıllı insanların bulunduğu ülke ABD. 481 bin zeki insanın yer aldığı Türkiye ise 14. sırada yer alıyor.

ABD’yi ikinci sırada Japonya, üçüncü sırada Güney Kore, dördüncü Almanya ve beşinci Fransa takip ediyor. Türkiye’den önce Singapur, ardından Hong Kong geliyor. 25 ülkenin bulunduğu sıralamada yer alan son üç ülke ise İsveç, Finlandiya ve Avusturya.

Listeye göre Türkiye’de 481 bin zeki insan bulunuyor. Listenin birinci sırasında yer alan ABD'de 5 milyon 336 bin 300 zeki insan bulunurken, Japonya'da 5 milyon 167 bin 800, 3. sırada yer alan Güney Kore'de ise bu rakam 2 milyon200 bin kişi.

Business Insider’ın listesi

Business Insider’da yer alan liste, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) üç yılda bir düzenlediği Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2009 verilerine dayanıyor. Duke Üniversitesi’nden Dr. Jonathan Wai, bu verileri ele alarak tekrar değerlendirdi ve yeni bir liste hazırladı. PISA değerlendirmesinde her ülkeden 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve bilim derslerinde gösterdiği performans göz önüne alınıyor. Bilim insanı ve psikolog Wai ise Business Insider’daki listeyi iki veriye dayandırarak hazırladı.

Sayı nasıl belirleniyor?

Öncelikli olarak her ülkede matematik ve sözel testlerde ilk altıya giren öğrencilerin ortalaması tespit edildi. İkinci olarak da bu ortalama her ülkenin nüfusuna oranlanarak ülke başına düşen akıllı insan sayısı ortaya çıkarıldı.

Bu yönteme göre ham beyin gücüne bakıldığı, iç ve dış göçün etkilerinin hesaba katılmadığı aktarılıyor. Sadece ortalamaya baktığınızda ABD’nin 24. olduğu ancak genel nüfusa oranlandığında iyi bir performans sergilediği belirtiliyor. Araştırmada Çin’in sadece belirli bir bölgesinde PISA testi uygulandığı için Çin’in bu listeye katılmadığı da vurgulanmakta.

Beyin gücüne göre ülkelerin sıralaması şöyle:

1 Amerika: 5,336,300

2 Japonya: 5,167,800

3 Güney Kore: 2,200,000

4 Almanya: 2,129,140

5 Fransa: 1,445,400

6 Tayvan: 1,365,390

7 Kanada: 1,081,280

8 Rusya: 932,750

9 İngiltere: 885,220

10 Avustralya: 748,440

11 İtalya: 609,200

12 Polonya: 558,830

13 Singapur: 483,392

14 Türkiye: 481,000

15 Hong Kong: 429,300

16 Hollanda: 427,635

17 Belçika: 384,330

18 İspanya: 354,525

19 İsviçre: 339,873

20 Brezilya: 198,700

21 Çek Cumhuriyeti: 189,180

22 Yeni Zelanda: 181,753

23 İsveç: 180,823

24 Finlandiya: 175,955

25 Avusturya: 143,854

