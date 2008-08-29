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Bilim / Teknoloji

75 milyon yaşındaki kaplumbağa fosili

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde, 75 milyon yaşında olduğu sanılan bir kaplumbağa fosili bulundu.

29 Ağustos 2008 03:00

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde, 75 milyon yaşında olduğu sanılan bir kaplumbağa fosili bulundu.

Calgary Üniversitesi uzmanlarından Darla Zelenitsky, arkeolojik kazılarda 75 milyon yıllık bir kaplumbağa fosiline ilk defa rastlandığını belirterek, "Alberta'nın güneydoğusundaki kazı bölgesinde bulunan fosil kaplumbağanın hamile olduğunu gördük. Fosilleşmiş yumurtalar, laboratuvar ortamında incelenecek. Bu çalışma bize, kaplumbağa ve kaplumbağagillerin evrimi ile ilgili çok önemli bilgi verecek" dedi.  Zelenitsky, fosilin ilk incelemelerinde gözle görülebilen 5 yumurtanın bulunduğunu kaydetti.

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