7.5 milyon erkek cinsel yetersizlik yaşıyor

Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Faruk Usta, Türkiye'de 7.5 milyon yetişkin erkeğin cinsel fonksiyon bozukluklarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Türk Androloji Derneği'nin Bayer Türk'ün desteğiyle hayata geçirdiği "Erkek erkeğe sağlık konuşuyoruz" projesi kapsamında hazırlanan "Erkek Sağlığı Tırı" Antalya'ya geldi.



Tırda erkeklerin şeker, tansiyon ve yağ kütle oranı ölçümü 13-15 Şubat’ta ücretsiz gerçekleştirecek.



Projenin tanıtılması amacıyla The Marmara Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve AÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Faruk Usta, Türkiye'de ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir erkek sağlığı bilinçlendirme ve tarama çalışmasını gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.



Usta, projeyle, erkekleri sertleşme sorunu için risk faktörü olan hastalıklar konusunda bilgilendireceklerini kaydetti.



Doç. Dr. Usta, bu çalışma kapsamında iş yerlerinde, hafta sonları maçlarda, tır parklarında hatta kahvehanelerde bulmayı amaçladıklarına değinerek, erkeklere obezite ve metabolik sendrom açısından bel çevresi ölçülmesi, şeker hastalığı açısından kan şekeri tahlili yapılması ve yüksek tansiyon açısından tansiyonlarının ölçülmesi gibi taramalar yapılacağını bildirdi.



Erkeklerin en önemli sorunlarından birinin cinsel sorunlar olduğuna işaret eden Usta, şöyle konuştu:



"Dünyada 152 milyon erkek cinsel ilişkide yetersizlik yaşıyor. Bu rakamın 2025 yılında 322 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye'de 7.5 milyon yetişkin erkek, cinsel fonksiyon bozukluklarıyla karşı karşıya. Erkekler cinsel sorunları konusunda doktorlara başvurmaktan çekiniyor. Bu projeyle erkeklerin cinsel fonksiyon bozukluklarının nedeni ücretsiz belirleniyor. Şeker, kan ve kolesterolü yüksek hastaların yüzde 50'sinde cinsel fonksiyon bozukluğuna rastlanıyor. Cinsel fonksiyon bozuklukları tedavi edilebilir. Hastalar yeter ki bize başvursun. Sertleşme sorunu hastalıklarının habercisidir. Koroner kalp hastalarının yüzde 75'inin penis sertleşmesi sorunu yaşadığı belirlendi. Bu nedenle sertleşme sorunu yaşayanların kalp uzmanlarına da görünmesi yararlı olacaktır."



Bayer Ürün Müdürü Sinan Aktan ise Türkiye'de bir ilke imza attıklarını ve amaçlarının erkeklere cinsel sağlık konusunda çok önemli mesajlar vermek olduğunu kaydetti.



Sinan Aktan, "Hedefimiz sertleşme sorununun altında yatan sorunlar (obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ile sertleşme arasındaki ilişkiye dikkati çekmek" diye konuştu.



Aktan, bilinçlendirme projesi kapsamında 10 bin kilometrenin üzerinde yol katedilerek 40 ilden geçileceğini söyledi.



Toplantıya spor spikeri Ümit Aktan da katıldı.



(AA)