75 BM askeri operasyonla kurtarıldı

Suriyeli muhalifler tarafından kuşatılan 75 Filipinli barış gücü askerinin, ateş açılarak kurtarıldığı belirtildi. Militanların, Golan Tepeleri'nde Perşembe günü rehin aldıkları 44 barış gücü askerinin durumlarının ise, iyi olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri, askerlerin serbest kalması için çabaların sürdüğü belirtildi.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, barış gücü askerlerine saldıran Suriyeli militanlar arasında El Kaide'yle bağlantılı El Nusra cephesinin üyeleri de bulunuyor.