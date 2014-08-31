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Dünya

75 BM askeri operasyonla kurtarıldı

Suriye ile İsrail'i birbirinden ayıran Golan tepelerinde tansiyon yüksek. Suriyeli muhalifler tarafından kuşatılan BM barış gücü askerleri operasyonla kurtarıldı

31 Ağustos 2014 14:45

Suriyeli muhalifler tarafından kuşatılan 75 Filipinli barış gücü askerinin, ateş açılarak kurtarıldığı belirtildi. Militanların, Golan Tepeleri'nde Perşembe günü rehin aldıkları 44 barış gücü askerinin durumlarının ise, iyi olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler yetkilileri, askerlerin serbest kalması için çabaların sürdüğü belirtildi.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, barış gücü askerlerine saldıran Suriyeli militanlar arasında El Kaide'yle bağlantılı El Nusra cephesinin üyeleri de bulunuyor.

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