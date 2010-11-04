-75 BİN HURDA ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKİLECEK ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, önceki düzenlemelerle ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış 23 bin 621 aracın trafikten çekildiğini belirterek, ''Uygulamada sınırı 1985 yılına yükselterek bir yılda 75 bin aracı daha hurdaya ayırmayı öngörüyoruz. Böylece hem doğaya katkı, hem trafik güvenliği, hem de enerji tasarrufu sağlamayı istiyoruz'' dedi. Aydın, Ulaştırma Bakanlığının ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış 1979 yılı ve öncesinde üretilmiş kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin hurdaya ayrılmasını kapsayan tebliğinin, yeniden düzenlendiğini ve Başbakanlık'a gönderildiğini bildirdi. Tebliğle hurda araç yaş sınırının 1985 yılı dahil olmak üzere yükseltileceğini belirten Aydın, yük ve eşya taşımak için üretilmiş kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtlar ile 16 adet ve üzeri oturma yolcu otobüslerinin hurda araç kapsamına alındığını söyledi. Aydın, çalışır durumdaki hurda araçlarının trafikten çekilmesini isteyenlerin, taşıtlarını Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) Kırıkkale, İzmir ve Kocaeli hurda müdürlüklerinden birisine teslim etmeleri gerektiğine işaret ederek, taşıt sahiplerinin dolduracakları formların Ulaştırma Bakanlığı'na iletilmesini müteakip bir ay içerisinde ortalama 6 bin TL'lik ödemenin araç sahibinin hesap numarasına yatırılacağını kaydetti. Talat Aydın, ''Toplam 100 bin aracı trafikten çekmeyi hedefledik. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yapılan önceki düzenlemelerle ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış 23 bin 621 araç trafikten çekildi. Uygulamada sınırı 1985 yılına yükselterek bir yıl içerisinde 75 bin aracı daha hurdaya ayırmayı öngörüyoruz. Böylece hem doğaya katkı hem trafik güvenliği hem de enerji tasarrufu sağlamayı istiyoruz'' dedi. Maliye Bakanlığının ilgili düzenlemesi gereği bu tebliğe uygun araçların hurdaya ayrılmaları halinde Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları ve buna bağlı faizlerinin de affedileceğini anımsatan Aydın, düzenleme sayesinde taşıt sahiplerinin en az zararla hurda araçlarını elden çıkarabileceğine işaret etti. Tebliğin yayınlanmasıyla, 15 Kasımda başlayacak hurda araç alımlarının takviminin de belirlendiğini anlatan Aydın, uygulamanın, Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi cezalarının affına ilişkin düzenlemesinin de bitiş tarihi olan 31 Aralık 2011'de sona ereceğini bildirdi.