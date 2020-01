75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri’ne giden yolda ilk adım sayılan 75. Altın Küre Ödülleri (2018 Golden Globe) 8 Ocak’ta Beverly Hills’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hollywood dünyasının en ünlü isimlerinin katıldığı törenin sunuculuğunu Seth Meyers yaptı.

Ödül töreninde aktivistlerin düzenlediği eylem gündem yarattı. Hollywood'daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giyinme kararı alan aktivistler, ödül törenine de siyah elbiselerle geldiler. Ünlü isimlerin destek verdiği ve Time's Up (Vakit geldi!) sloganın kullanıldığı eylemde, Altın Küre Ödülleri törenine katılan isimler kıyafetlerinin yakalarına "Time's Up" sloganının yazılı olduğu etiketler iliştirdiler.



Guillermo Del Toro’nun filmi The Shape of Water (Suyun Sesi), 75. Altın Küre Ödülleri’ne 7 dalda aday olarak damgasını vurmuştu. The Post ise 6 adaylık ile 2018 Golden Globe’un bir diğer iddialı yapımıydı.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", 4 dalda Altın Küre Ödülü aldı.



Dizi ve televizyon yapımlarına baktığımızda ise; Big Little Lies adlı dizi, 6 dalda 75. Altın Küre Ödülleri’ne aday olmuştu. Bir diğer iddialı yapım Feud: Bette & Joan, 4 dalda adaylığa sahipti. Feud: Bette & Joan’ı diğer yapımlardan ayıran bir başka özellik ise, iki başrol oyuncusunun da TV Filmi veya Mini Dizi kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olmasıydı.



Geçtiğimiz gene 74. Altın Küre Ödülleri’ne 7 dalda ödül kazanan La La Land olmuştu. Emma Stone ve Ryan Gosling’in başrollerini paylaştığı La La Land, Oscar yolunda da emin adımlarla ilerlemişti.

İşte 75. Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar

The Shape of Water -Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Drama

Gary Oldman, "Darkest Hour"

Sinema Dalında En İyi Aktör Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

James Franco, “The Disaster Artist”

Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Drama

Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü

Allison Janney, “I, Tonya”

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Sinema Dalında En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Dram

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

Lady Bird

En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü

Guillermo del Toro, "The Shape of Water"

En İyi Senaryo Altın Küre Ödülü

Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Fatih Akın'ın Almanya/Fransa ortak yapımı filmi "In The Fade", Yabancı Dilde En İyi Film ödülü aldı. Fatih Akın ödülü, In The Fade'de rol alan Diane Kruger ile aldı.

En İyi Yabancı Dilde Film Altın Küre Ödülü

“In the Fade”

En İyi Müzik Altın Küre Ödülü

Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

En İyi Şarkı Altın Küre Ödülü

This Is Me” — “The Greatest Showman”

En İyi Animasyon Film Altın Küre Ödülü

“Coco”

En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Drama

“The Handmaid’s Tale,” Hulu

En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi

“The Marvelous Mrs. Maisel,” Amazon

TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama

Sterling K. Brown, “This Is Us”

TV dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi

Aziz Ansari, “Master of None”

TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Drama

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Kırmızı halıda 'siyah' eylem

TV dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal ya da Komedi

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Televizyonda En İyi Aktris Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi

Nicole Kidman, “Big Little Lies”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Dizi, Mini-dizi veya Televizyon filmi

Laura Dern, “Big Little Lies”

Televizyonda En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Mini dizi/TV filmi

Ewan McGregor, “Fargo”

En İyi Mini dizi veya Televizyon filmi Altın Küre Ödülü

"Big Little Lies"

Cecil B. DeMille Özel Ödülü

Oprah Winfrey