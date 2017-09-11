74 yaşında resim yapmaya başladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da emekli bankacı 74 yaşındaki Yüksel Pişer, kendisiyle dalga geçen arkadaşlarına inat resim kursunu tamamlayıp, yaptığı resimlerle sergilere katılmayı başardı.

Antalya\'da Duacı Mahallesi\'nde oturan emekli bankacı Yüksel Pişer, evinin önünden geçen hayvan sürülerinin resmini yapmak istedi. Tuvale doğru dürüst çizik bile atamayan Pişer, mahallesinde Kepez Belediyesi\'nin açtığı Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları\'na katıldı. Eğitmene resim konusunda sorduğu sorular ve ilk çizimleri nedeniyle kurs arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini dile getiren Yüksel Pişer, \"Yapamayınca strese giriyordum. \'Hocam ben bunu yapamıyorum\' deyince gülüşmeler duyuyordum. Kursu bırakmaya karar verdim. Birkaç arkadaşım bırakmamam konusunda bana destek oldu. Şimdi başarılı oldum, o günleri unutmak istiyorum\" dedi.

Yaptığı resimler, Antalya Müzesi\'nde açılan sergide sanatseverlerin beğenisini alan Pişer, \"Yapmak istedikten sonra her şey oluyor. Bir şeye azmettikten sonra onu yapmak kolay oluyor. Resimlere başlarken \'Yapabilir miyim\' diye endişeye kapılıyordum. Yapınca da gerisi geliyor. Resim yapabilmekten, becerebilmekten zevk alıyorum. Kadınlarımız evlerde oturmasın, kurslara giderek birçok şey yapabilirler\" önerisinde bulundu. Elinden tuvalini düşürmeyen Pişer\'in azmi, birçok yaşlıya örnek oldu.

Yüksel Pişer resim kursu dışında İngilizce kursuna da gitti. Profesyonel yürüyüşlere de katılan Pişer, 15 kilometrelik güzergahları ön sıralarda tamamlıyor. Pişer dağ tırmanışlarına da katılıyor.



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