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Yaşam

74 yaşında baba oldu, mucizeyi muza bağlıyor

74 yaşındaki İngiliz Gerry Burks, 41 yaşındaki ikinci eşini doğal yollardan hamile bırakarak ‘dünyanın en yaşlı ikinci babası’ oldu.

30 Mart 2010 03:00

T24 - 74 yaşındaki İngiliz Gerry Burks, 41 yaşındaki ikinci eşini doğal yollardan ha74 yaşında doğal yollardan baba oldu, mucizeyi muza bağlıyormile bırakarak ‘dünyanın en yaşlı ikinci babası’ oldu.

41 yaşındaki anne, sezaryenle doğum yaptı. Mucize baba sırrının sürekli muz yemek olduğunu söylüyor. Muzda bol miktarda bulunan çinko ve B6 vitamini, sperm kalitesini artırıyor. Perşembe günü 75 yaşına basacak olan Burks ve 2002’de evlendiği eşi Dawn, 12 Mart’ta dünyaya gelen oğullarına Ryan adını verdi. Çiftin altı yaşında Daniel adlı bir oğlu daha var. Burks, “İnsanlar yaşımla ilgili konuşacaktır ama ben kendime iyi bakıyorum. 80’lerin ortasında, ilk evliliğim sona erdiğinde tüm kötü şeyleri paketleyip kaldırdım” diyor. Burks’ün 1985’te sona eren ilk evliliğinden de üç çocuğu var. Ryan başta nefes alma sorunu çekmiş ama şimdi doktorları şaşırtacak kadar sağlıklı. Dünyanın en yaşlı babasıysa Hindistan’da 90’ında çocuk sahibi olan Nanu Ram Jogi.


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