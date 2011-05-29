74 kiloluk minekop yakaldılar!

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Marmara Denizi Mudanya sahilinde bir dalgıç tarafından zıpkınla yakalanan 74 kilo ağırlığındaki minekop ilgi çekti. ’Kocamanlar Balıkçılık’ta sergilenen balığı gördüklerinde gözlerine inanmadıklarını söyleyen Ömer Kocaman, Marmara Denizi’nde ilk defa bu büyüklükte bir minekop yakalandığını söyledi. Kocaman, Ege ve Akdeniz’de granyoz, Marmara’da sarıağaz, kayalevreği olarak da bilinen balığın bu boylarının nadir bulunduğunu belirtti.Marmara Denizi’nde 10 yılda bir 40 kilo çıktığını kaydeden Kocaman, "Burada bu boyda ve ağırlıkta ilk defa görülüyor. Boyu 1.96 santimetre, kilosu ise 74. Çok lezzetli bir balık. Izgara ve şişi çok güzel olur. 80-90 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. İşin en iyi yanı da bu balığın havyarını dökmüş olması. Marmara’da bundan sonra bu tür balıkları yiyebileceğiz" dedi. Kocaman 2 gün boyunca teşhir edecekleri balığı, İstanbul’da bir otele kilosunu 20 TL’den satacaklarını söyledi.