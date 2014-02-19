T24 LogoT24 Logo
Gündem

74 askeri pilotun istifasına Bakan'dan yorum: Hava Kuvvetleri'nde yeterince pilot var

Mecburi hizmet sürelerini uzatan yasaya tepki göstererek istifa eden 74 pilot hakkında konuşan İsmet Yılmaz, 'Hava Kuvvetleri'nde yeterince pilot var' dedi

19 Şubat 2014 15:48

Yeni yasanın yürürlüğe girmesi durumunda mecburi hizmet süreleri artacak olan 74 askeri pilotun istifasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, istifaların Şubat sonunda işleme konulacağı belirterek, “Öyle uçup gittiler diye bir şey yok. Yasa o tarihe karar yürürlüğe girerse mecburi hizmet süreleri uzar. Hava Kuvvetleri'nde yeterince pilot var” ifadesini kullandı.

 

Pilotların istifası

 

TBMM’de kabul edilen ancak henüz Çankaya Köşkü tarafından onaylanmayan yasa, TSK’da görevli askeri pilotlar açısından tartışma yarattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan pilotlara yönelik zorunlu hizmet süresinin uzatılmasına ilişkin maddenin de yer aldığı, askerlik kanunun yürürlüğe girmesinden önce yaklaşık 74 pilotun istifa ettiği öğrenildi.

 

Şubat sonuna kadar

 

Bakan Yılmaz, toplu istifalarla ilgili olarak TBMM’de soruları şöyle yanıtladı:

“İstifa dilekçeleri Şubat sonuna kadar bekletilecek. Mecburi hizmetle ilgili yasa da o tarihe kadar onaylanırsa, istifaları hemen yürürlüğe girmez. İlave 1,5 yıllık mecburi hizmet sürelerini tamamladıktan sonra istifaları geçerli olacak. Hava Kuvvetleri'nde yeterince pilot var. Tarihinde olmadığı kadar güçlüdür hava kuvvetlerimiz.”

 

Gidene dur demeyiz

 

Yılmaz, sorular üzerine yasanın o tarihe kadar onaylanmaması durumunda istifaların işleme konulacağını belirtti.

Yılmaz, “İstifaları kabul etmeme gibi bir durumunuz olabilir mi?” sorusuna, “Hayır. Gideni tutma gibi bir şeyimiz yok” dedi.

Yılmaz, “Pilotları tutmak için herhangi bir teşvik edici düzenleme olabilir mi?” sorusuna ise “Hizmetin gereği neyse o yapılır” yanıtını verdi.

 

Yasa ne getiriyor?

 

Hükümet, TBMM’den geçen yasa değişikliği ile 2012 yılında çıkardığı ve TSK personelinin hizmet sürelerini düşüren hükümlerini, pilotlar açısından geri almış oldu. Geçen yıl da TSK’dan 110 pilotun istifa ettiği bizzat Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanmıştı.

TSK’da mecburi hizmet sistemi gereği, harp okullarından mezun olan subayların tümü için 10 yıllık bir mecburi hizmet süresi bulunuyor. Ancak yine yasa gereği, tüm subaylar için standart 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, subayın TSK bünyesindeyken aldığı ek kurs ve eğitimlere göre de arttırılıyor. Bu da 1,5 yıllık ek süre anlamına geliyor.

ETİKETLER

pilotistifamecburi hizmetyasamilli savunma bakanlığıismet yılmaz

İlgili Haberler

TSK kanunu Meclis'te kabul edildi, 74 pilot istifa etti

Çoğunluğu binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki, TSK'da görev yapan 74 pilotun istifa dilekçelerini verdikleri öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24