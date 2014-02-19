74 askeri pilotun istifasına Bakan'dan yorum: Hava Kuvvetleri'nde yeterince pilot var

Yeni yasanın yürürlüğe girmesi durumunda mecburi hizmet süreleri artacak olan 74 askeri pilotun istifasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, istifaların Şubat sonunda işleme konulacağı belirterek, “Öyle uçup gittiler diye bir şey yok. Yasa o tarihe karar yürürlüğe girerse mecburi hizmet süreleri uzar. Hava Kuvvetleri'nde yeterince pilot var” ifadesini kullandı.

Pilotların istifası

TBMM’de kabul edilen ancak henüz Çankaya Köşkü tarafından onaylanmayan yasa, TSK’da görevli askeri pilotlar açısından tartışma yarattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan pilotlara yönelik zorunlu hizmet süresinin uzatılmasına ilişkin maddenin de yer aldığı, askerlik kanunun yürürlüğe girmesinden önce yaklaşık 74 pilotun istifa ettiği öğrenildi.

Şubat sonuna kadar

Bakan Yılmaz, toplu istifalarla ilgili olarak TBMM’de soruları şöyle yanıtladı:

“İstifa dilekçeleri Şubat sonuna kadar bekletilecek. Mecburi hizmetle ilgili yasa da o tarihe kadar onaylanırsa, istifaları hemen yürürlüğe girmez. İlave 1,5 yıllık mecburi hizmet sürelerini tamamladıktan sonra istifaları geçerli olacak. Hava Kuvvetleri'nde yeterince pilot var. Tarihinde olmadığı kadar güçlüdür hava kuvvetlerimiz.”

Gidene dur demeyiz

Yılmaz, sorular üzerine yasanın o tarihe kadar onaylanmaması durumunda istifaların işleme konulacağını belirtti.

Yılmaz, “İstifaları kabul etmeme gibi bir durumunuz olabilir mi?” sorusuna, “Hayır. Gideni tutma gibi bir şeyimiz yok” dedi.

Yılmaz, “Pilotları tutmak için herhangi bir teşvik edici düzenleme olabilir mi?” sorusuna ise “Hizmetin gereği neyse o yapılır” yanıtını verdi.

Yasa ne getiriyor?

Hükümet, TBMM’den geçen yasa değişikliği ile 2012 yılında çıkardığı ve TSK personelinin hizmet sürelerini düşüren hükümlerini, pilotlar açısından geri almış oldu. Geçen yıl da TSK’dan 110 pilotun istifa ettiği bizzat Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanmıştı.

TSK’da mecburi hizmet sistemi gereği, harp okullarından mezun olan subayların tümü için 10 yıllık bir mecburi hizmet süresi bulunuyor. Ancak yine yasa gereği, tüm subaylar için standart 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, subayın TSK bünyesindeyken aldığı ek kurs ve eğitimlere göre de arttırılıyor. Bu da 1,5 yıllık ek süre anlamına geliyor.