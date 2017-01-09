74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. 74. Altın Küre Ödülleri'nde başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling’in paylaştığı 'La La Land' 7 dalda ödül kazanırken, ödül törenine Meryl Streep’in Donald Trump’ı eleştiren konuşması ve sunucu Jimmy Fallon’un Donald Trump esprisi damga vurdu.

İlk kez ünlü komedyen Jimmy Fallon sunduğu yemekli törende, Oscar ödüllü kadın sinema oyuncusu Meryl Streep’e Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam boyu onur ödülü verildi.

67 yaşındaki oyuncu, gecedeki konuşmasında, isim vermeden seçilmiş Başkan Donald Trump'ı kampanyasındaki tutumundan dolayı eleştirdi.

Sesinin kısıklığından dolayı özür dileyen Streep konuşmasına, “ABD toplumunda şu anda en çok aşağılanan üç şey; Hollywood, yabancılar ve basın” sözleriyle başlayarak, “Bir oyuncunun işi, bizden farklı olan insanların hayatlarına girmek ve onun hislerini size hissettirmektir” diyen Streep, “Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı; nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım, çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı” ifadesini kullandı.

Donald Trump, başkanlık seçimleri kampanyası esnasında yaptığı bir mitingde engelli New York Times muhabiri Serge Kovaleski'nin taklidini yapmış, bu hareketinden dolayı eleştirilmişti.

Gecede Trump göndermesi yapan tek isim Meryl Streep değildi. Altın Küre sunucusu komedyen Jimmy Fallon da yaptığı konuşmada, Donald Trump ile Game of Thrones dizisindeki zalimliğiyle tanınan Kral Joffrey karakterini kıyaslayan bir espri yaptı.

Açılış sanatçılarını bulmakta güçlük çektiğini ve törenin ABD başkanlık seçim sisteminin aksine halen popüler oya değer verdiğini söyledi.

Fallon, “Burası Altın Küre: Amerika'nın popüler oyunu onurlandırdığı yerlerden biri” ifadesini kullandı.

Ünlü komedyen ayrıca, “Game of Thrones pek çok entrika ve şaşırtıcı ana sahne oldu, pek çok kişi Kral Joffrey'nin yaşadığı takdirde nasıl olacağını merak ediyor. 12 gün sonra anlayacağız” dedi.

Başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling’in paylaştığı 'La La Land' 7 dalda ödüle layık görüldü:

Ödüle layık görülen filmler

En İyi Film (Drama): Moonlight

En İyi Film (Müzikal/Komedi): La La Land

En İyi Film (Animasyon): Zootopia

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck, Manchester by the Sea

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert, Elle

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling, La La Land

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone, La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences

En İyi Senaryo: Damien Chazelle, La La Land

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land

En İyi Film Müziği: La La Land

En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): The Crown

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Olivia Colman, The Night Manager

En İyi Film (Drama) Moonlight: