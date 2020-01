74. Altın Küre adayları açıklandı; ilk kazananı şimdiden belli

74. Altın Küre Ödülleri için yarışacak sinema ve televizyon yapımları arasından adaylar açıklandı.

Los Angeles'te düzenlenecek etkinlikte Don Cheadle, Laura Dern ve Anna Kendrick tarafından açıklanan adaylar arasında The Night Of, Lion, La La Land ve OJ Simpson birden fazla adaylığa sahip olan film ve TV yapımları oldu. Ödüllerin sahiplerine verileceği 8 Ocak'taki töreni talk şovcu Jimmy Fallon sunacak.

Altın Küre’nin ilk kazananı ise şimdiden belli oldu. Hollywood’un ünlü oyuncusu Meryl Streep, onur ödülü olan Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü’ne layık görüldü. Bu, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin Altın Küre Ödülleri’nde, sinema dünyasına önemli katkıları olan kişilere 1952'den beri dağıttığı bir ödül. Geçen yıl aynı ödül Denzel Washington’a verilmişti.

74. Altın Küre Ödülleri için yarışacak adaylar şöyle:

En iyi dram filmi:

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

En iyi komedi veya müzikal filmi:

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

En iyi erkek oyuncu (dram):

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Joel Edgerton – Loving

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

En iyi kadın oyuncu (dram):

Amy Adams – Arrival

Jessica Chastain – Miss Sloane

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Isabelle Huppert – Elle

En iyi erkek oyuncu (komedi veya müzikal):

Colin Farrell – The Lobster

Ryan Gosling – La La Land

Hugh Grant – Florence Foster Jenkins

Jonah Hill – War Dogs

Ryan Reynolds – Deadpool

En iyi kadın oyuncu (komedi veya müzikal):

Annette Bening – 20th Century Women

Lily Collins – Rules Don't Apply

Hailee Steinfeld – The Edge of Seventeen

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – Hell or High Water

Simon Helberg – Florence Foster Jenkins

Dev Patel – Lion

Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Hidden Figures

Michelle Williams – Manchester by the Sea

En iyi yönetmen:

Damien Chazelle – La La Land

Tom Ford – Nocturnal Animals

Mel Gibson – Hacksaw Ridge

Barry Jenkins – Moonlight

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

En iyi animasyon film:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

Sing

Zootopia

En iyi yabancı dilde film:

Divines (Fransa)

Elle (Fransa)

Neruda (Şili)

The Salesman (İran/Fransa)

Toni Erdmann (Almanya)

En iyi dram dizisi:

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Westworld

En iyi komedi veya müzikal dizisi:

Atlanta

Black-ish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep