74. Altın Küre adayları açıklandı; ilk kazananı şimdiden belli

74. Altın Küre Ödülleri için yarışacak sinema ve televizyon yapımları arasından adaylar açıklandı.
Los Angeles'te düzenlenecek etkinlikte Don Cheadle, Laura Dern ve Anna Kendrick tarafından açıklanan adaylar arasında The Night Of, Lion, La La Land ve OJ Simpson birden fazla adaylığa sahip olan film ve TV yapımları oldu. Ödüllerin sahiplerine verileceği 8 Ocak'taki töreni talk şovcu Jimmy Fallon sunacak.
Altın Küre’nin ilk kazananı ise şimdiden belli oldu. Hollywood’un ünlü oyuncusu Meryl Streep, onur ödülü olan Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü’ne layık görüldü. Bu, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin Altın Küre Ödülleri’nde, sinema dünyasına önemli katkıları olan kişilere 1952'den beri dağıttığı bir ödül. Geçen yıl aynı ödül Denzel Washington’a verilmişti.
74. Altın Küre Ödülleri için yarışacak adaylar şöyle:
En iyi dram filmi:
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
Lion
Manchester by the Sea
Moonlight
En iyi komedi veya müzikal filmi:
20th Century Women
Deadpool
Florence Foster Jenkins
La La Land
Sing Street
En iyi erkek oyuncu (dram):
Casey Affleck – Manchester by the Sea
Joel Edgerton – Loving
Andrew Garfield – Hacksaw Ridge
Viggo Mortensen – Captain Fantastic
Denzel Washington – Fences
En iyi kadın oyuncu (dram):
Amy Adams – Arrival
Jessica Chastain – Miss Sloane
Ruth Negga – Loving
Natalie Portman – Jackie
Isabelle Huppert – Elle
En iyi erkek oyuncu (komedi veya müzikal):
Colin Farrell – The Lobster
Ryan Gosling – La La Land
Hugh Grant – Florence Foster Jenkins
Jonah Hill – War Dogs
Ryan Reynolds – Deadpool
En iyi kadın oyuncu (komedi veya müzikal):
Annette Bening – 20th Century Women
Lily Collins – Rules Don't Apply
Hailee Steinfeld – The Edge of Seventeen
Emma Stone – La La Land
Meryl Streep – Florence Foster Jenkins
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Mahershala Ali – Moonlight
Jeff Bridges – Hell or High Water
Simon Helberg – Florence Foster Jenkins
Dev Patel – Lion
Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Viola Davis – Fences
Naomie Harris – Moonlight
Nicole Kidman – Lion
Octavia Spencer – Hidden Figures
Michelle Williams – Manchester by the Sea
En iyi yönetmen:
Damien Chazelle – La La Land
Tom Ford – Nocturnal Animals
Mel Gibson – Hacksaw Ridge
Barry Jenkins – Moonlight
Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea
En iyi animasyon film:
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
Sing
Zootopia
En iyi yabancı dilde film:
Divines (Fransa)
Elle (Fransa)
Neruda (Şili)
The Salesman (İran/Fransa)
Toni Erdmann (Almanya)
En iyi dram dizisi:
The Crown
Game of Thrones
Stranger Things
This Is Us
Westworld
En iyi komedi veya müzikal dizisi:
Atlanta
Black-ish
Mozart in the Jungle
Transparent
Veep