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Yaşam

731 metreden paraşütsüz atladı

İngiltere'de, 41 yaşındaki dublör Gary Connery, özel kanatlı kıyafetiyle 731 metre yükseklikten paraşütsüz atlayarak sağ salim yere inmeyi başardı

24 Mayıs 2012 18:53

İngiltere'nin güneyindeki Henley on Thames kenti üzerinde seyreden uçaktan üzerine giydiği kanatlı özel bir giysiyle atlayan Gary Connery, saatte 130 kilometre hızla 731 metrelik bir düşüşün ardından güvenli bir şekilde yere ulaşmayı başardı. 41 yaşındaki dublör için 18 bin karton kutudan oluşan bir iniş pisti hazırlanmıştı.

Sky News televizyonuna konuşan dublör "yaşadıklarının inanılmaz bir deneyim olduğunu" söyledi. Connery yere çok rahat ve yumuşak bir iniş yaptığını kaydederken, eşi Vivienne ise "atlayış geride kaldığı için rahat bir nefes aldığını" vurguladı.

Gary Connery paraşütsüz atlayış denemesi için haftalar boyunca antrenman yapmış, atlayış sırasında kullandığı kanatlı özel giysiyi denemek için İtalya ve

İsviçre'deki birçok dağ ve yüksek kayalıktan farklı atlayışlar gerçekleştirmişti.

İlk kez 23 yaşında paraşütle atlayan Connery, "Harry Potter ve Sırlar Odası" ile "James Bond: Başka Bir Gün Öl" filmlerinde dublörlük yapmıştı. Connery daha önce de Eyfel Kulesi ve Londra'daki dev dönme dolap London Eye'dan atlamıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)

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