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73 yaşındaki kadına tecavüz şüphelisi 15 yıl sonra yakalandı

Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 15 yıl önce, olay tarihinde 73 yaşında olan Z

01 Şubat 2018 15:12

Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 15 yıl önce, olay tarihinde 73 yaşında olan Z.B. adlı kadına tecavüz ettiği iddia edilen Mehmet Tevfik İlhan (47), dosyanın zaman aşımına uğramasına günler kala polis tarafından yakalandı. DNA testi sonuçları mağdurla uyuşan İlhan, tutuklanıp cezaevine konuldu.
Marmara Ereğlisi ilçesine 2003 yılında yaz tatilini geçirmek için İstanbul\'dan gelen Z.B., Dereağzı Mahallesi\'ndeki evine gece yarısı giren bir kişinin tecavüzüne uğradı. Yaşlı kadın olayın ardından polise giderek şikâyette bulundu. Polis, yaptığı çalışmada, inşaatlarda boyacılık yapan Mehmet Tevfik İlhan\'ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin tanık olarak ifadesine başvurdu. Polis, tecavüze uğrayan kadının elbiselerini ve sperm örneklerini delil olarak alırken, tüm aramalara rağmen zanlı yakalanamadı ve dosya da faili meçhul dosyalar arasına konuldu.
ZAMAN AŞIMINA GÜNLER KALA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arşivde bulunan ve zaman aşımı yaklaşan faili meçhul dosyaları raflardan indirip tek tek incelemeye aldı. İnceleme sırasında, o dönemin yasasına göre zaman aşımına uğramasına günler kaldığı belirlenen tecavüz dosyası yeniden açıldı. Bu dosyada, olay tarihinde ifadesine tanık başvurulan Mehmet Tevfik İlhan\'ın ifadelerini çelişkili bulan polis, yeniden ifadesine başvurmak için İlhan\'ı arama çalışmaları başlattı. İstanbul Beyoğlu\'nda oturduğu belirlenen İlhan, ilçeden giden polis ekipleri tarafından 10 gün önce evinde gözaltına alınarak Marmara Ereğlisi\'ne getirildi.
Emniyette 15 yıl sonra yeniden ifadesi alınan Mehmet Tevfik İlhan, tecavüz olayından haberi olmadığını, kendisinin de bir ilgisi bulunmadığını ileri sürdü. Polis, yine çelişkili ifadeler veren İlhan\'dan aldığı örnekleri DNA testine gönderdi. Testte, İlhan\'ın DNA örnekleri ile tecavüze uğrayan Z.B.\'den alınan sperm örneklerinin uyuştuğu belirlendi. DNA testlerin uyuşması üzerine yeniden ifadesi alınan İlhan, suçunu itiraf etti.
Daha önce eşinden boşandığı belirtilen Mehmet Tevfik İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Marmara Ereğlisi Adliyesi\'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada tecavüz mağduru Z.B.\'nin İstanbul\'da yaşadığı öğrenildi.

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