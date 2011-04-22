-73 YAŞINDA 52 YILDIR SAHNEDE ADANA (A.A) - 22.04.2011 - Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, televizyonlarda yayınlanan dizi filmlerin sayıca artmasının, tiyatroyu olumsuz etkilediğini belirterek, ''Oyuncular, çalışmıyor olsalar bile, 'dizilerden bir teklif gelir de ben bir tiyatroya bağlı olursam ve fırsatı kaçırırsam' korkusuyla özel tiyatrolarda görev almak istemiyorlar'' dedi. Erkal, 13. Adana Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ''Nereye Gidiyoruz'' (Azizlikler) adlı oyunu sahnelemek üzere geldiği Adana'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun, Aziz Nesin'in bakışıyla Türkiye'nin panoramasını çizdiğini söyledi. Sahnedeki en yaşlı tiyatroculardan olduğunu ifade eden Erkal, ''73 yaşındayım ve 52 yıldır profesyonel tiyatrodayım. Benim yaşımda bu kadar çok çalışan, çok turne yapan, yılda bu kadar çok oyun oynayan hemen hemen kalmadı. Ama tiyatro aşkı beni ayakta tutuyor. Ben enerjimi, bu sevgi ve tutkudan alıyorum. Tiyatroya gidebildiği kadar devam edeceğim'' dedi. Erkal, tiyatroda amatörden yetiştiğini, okullu değil, alaylı oyuncu olduğunu, tiyatroyu usta oyuncuların yanında öğrendiğini belirterek, Yıldız Kenter'in yanında 3,5 yıl çalıştığını, bu çalışmalarının kendisine çok şey kattığını vurguladı. -''DİZİLER TİYATROYU OLUMSUZ ETKİLEDİ''- Televizyonlarda yayınlanan dizi filmlerin sayıca artmasının, tiyatroyu olumsuz etkilediğini savunan Erkal, ''Oyuncular, çalışmıyor olsalar bile, 'dizilerden bir teklif gelir de ben bir tiyatroya bağlı olursam ve fırsatı kaçırırsam' korkusuyla özel tiyatrolarda çalışmak istemiyorlar. Hele bizim gibi çok turne yapanlar için bu durum, oldukça zor oluyor'' dedi. Son dönemde beğendiği çok sayıda oyuncu olduğunu belirten Erkal, şöyle devam etti: ''Ancak, sadece TV'de oynayanları gördükçe içim 'cız' ediyor. Tiyatroda er meydanı sahnedir. Diyorum ki, 'bu oyuncuların sahneye çıkması, tiyatroda oynaması lazım'. Yazık ki sadece TV ile yetiniyorlar. Bana da teklifler geliyor ama TV'ye sıcak bakmıyorum. Arada bir film yapıyorum ama tiyatro benim çok zamanımı alıyor. Çünkü ben tiyatronun sadece oyuncusu değil, yönetmeni, müdürü, çevirmeni, oyun seçeni, dramatörü, oyun yazarı, uyarlayanıyım.''