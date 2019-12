73 Türk eserine rekor fiyat

Müzayedede ressam Mübin Orhon'un isimsiz tablosu 193 bin 250 sterline alıcı buldu. Tablonun tahmini fiyatı, katalogda 60-80 bin sterlin olarak duyurulmuştu.Fahrelnisa Zeid'in Le Minautore (Minatör) adlı tablosuAralarında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yiğit Alpogan'ın eşi Bernev Alpogan, ressam Bedri Baykam, Çiğdem Simavi gibi isimlerin de bulunduğu kalabalık bir topluluğun katıldığı müzayedenin en pahalı ikinci parçası, Fahrelnisa Zeid'in Le Minautore (Minatör) adlı tablosu oldu. Tablo, 85 bin 250 sterline satıldı. Tablo için biçilen tahmini değer 50-70 bin sterlin civarıydı.Taner Ceylan'ın "Ruhani" adlı çalışmasıTaner Ceylan'ın "Ruhani" adlı çalışması ise 30-40 bin sterlin tahmini fiyat biçilen müzayedede, 70 bin 850 sterline satıldı. Mübin Orhon'un isimsiz bir tablosu 61 bin 250, isimsiz bir diğer tablosu da 37 bin 250 sterlin fiyatla alıcı buldu.Sotheby's müzayede kuruluşu, 73 parçanın satışa çıkarıldığı ve 20 eserin satılmadığı bugünkü müzayededen toplam 1 milyon 349 bin 300 sterlin ciro yaptı.Müzayedenin diğer parçaları arasında bulunan, Mustafa Hulusi'nin "Üzümler I" adlı çalışması, vergi ve komisyonlar hariç 15 bin sterline satılırken, Mehmet Güleryüz'ün "Crated Monkey" adlı çalışması, vergi ve komisyonlar hariç 38 bin sterlin fiyat getirdi.Müzayedede hazır bulunan ressam Bedri Baykam'ın "The Ultimate Dejeuner" adlı tablosu, vergi ve komisyonlar hariç 28 bin sterline, "Graffiti Guy Posing in Front of His Work" adlı tablosu da vergi ve komisyonlar hariç 40 bin sterline alıcı buldu.