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73 sanıklı 'FETÖ çatı davası'nda Ali Tatar'ın ablasından isyan: Katiller!

Hürriyet Ünver: Ara verilmeyecek, bekleyeceksin. Katil bekleyeceksin"

22 Kasım 2016 19:44

Gülen cemaati mensuplarına yönelik çatı davası kapsamında, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 73 sanıklı 'FETÖ çatı davasının'nın ilk duruşması bugün başladı. Duruşmada Samanyolu Yayın Grubu eski Genel Müdürü  Hidayet Karaca'nın "Efendim rahatsızlığım nedeniyle sabah hastaneye gittim ve oradan geldim. Ara vermeyecek misiniz?" sorusu üzerine sinirlenen Ali Tatar'ın ablası Hürriyet Ünver "Katiller" diye isyan etti.

Karaca duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyla katıldı. "Efendim rahatsızlığım nedeniyle sabah hastaneye gittim ve oradan geldim. Ara vermeyecek misiniz?" sorusu sırasında müşteki avukatları arasında bulunan Ali Tatar’ın ablası Hürriyet Ünver, ayağa kalkarak, "Ara verilmeyecek, bekleyeceksin. Katil bekleyeceksin" diye bağırdı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Ünver’in dışarı çıkarılmasını istedi. Ünver, kardeşi Ahmet Tatar tarafından salondan çıkartılırken, diğer sanıkların üzerine yürüyerek, "Ali’min katilisiniz. Katiller" diye bağırdı.

Hürriyet Ünver, kardeşi tarafından mahkeme salonundan dışarı çıkartıldı. Duruşmada, iddianame özetinin okunmasına devam edildi.

 

 

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