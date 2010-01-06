7.3 milyon emekliye 3 milyarlık zamda en düşük maaş 683 lira

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına bu yılın ilk altı ayı için yüzde 4.5-20.4 zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan, en yüksek maaşlı emeklinin ilk 6 ay için 63 liralık zam göreceğini söyledi. Emekliye yapılan zammın bütçe büyüklüğü 3 milyar lirayı bulurken, Erdoğan artışın 7 milyon 327 bin 800 kişiyi kapsadığını vurguladı.
İşte SSK, Tarım Bağkur, Tarım SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları...
|
Eski Maaş (TL)
|
Ocak (TL)
Temmuz (TL)
|
306
|
369
380
|
350
|
413
425
|
400
|
463
477
|
450
|
513
528
|
500
|
563
580
|
550
|
607
625
|
600
|
662
682
|
650
|
712
734
|
700
|
762
785
|
750
|
812
837
|
800
|
862
888
|
850
|
912
940
|
900
|
962
991
|
950
|
1012
1043
|
1000
|
1062
1094
|
1050
|
1112
1146
|
1100
|
1162
1197
|
1150
|
1212
1249
|
1200
|
1263
1300
|
1250
|
1312
1352
|
1300
|
1362
1413
|
1350
|
1412
1455
|
1500
|
1569
1616
|
1750
|
1831
1886
|
2000
|
2092
2155
|
2250
|
2354
2425
Başbakan Tayyip Erdoğan, 2010 yılının ilk altı ayında en düşük SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisinin maaşına yüzde 20.4, en yüksek emekli aylığına da yüzde 4.5 artış yapacaklarını açıkladı. Buna göre, ilk 6 ay için emekli aylıklarında en az 63, en yüksek 101 lira artış olacak. 601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı bu artışla 683 lira olurken, en düşük tarım SSK emekli aylığı 480 liraya, en düşük esnaf emeklisi aylığı 555 liraya, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 380 liraya çıkacak.
7 yıldır artıyor
Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, emekli maaş zamlarıyla ilgili olarak şu mesajı verdi: “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde emekli maaşlarına 75 ve 100 lira seyyanen zam yapıldı. Sonraki yıllarda da emekli maaşlarının enflasyon üzerinden artırıldı. Aralık 2002’den Aralık 2009’a kadar en düşük SSK emeklisinin maaşı reel bazda yüzde 27.6, Bağ-Kur emekli esnaf aylığı yüzde 71.7, Bağ-Kur emekli tarım aylığı yüzde 161.3 ve memur emekli aylığı da yüzde 15.8 artırıldı.”
Ahde vefa göstergesi
Bu artışların enflasyondan arındırılmış, enflasyonun üzerine yapılmış reel artışlar olduğuna dile getiren sözlerine şöyle devam etti: “Bu artışlarla yetinmedik. Emeklilerimizin çok daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz ve imkanlarımızı zorlayarak onların şartlarını daha da iyileştirmenin mücadelesini veriyoruz. 2010 yılının hemen başında emekli aylıklarını yeniden belirledik, ahde vefanın bir göstergesi olarak ücretleri ciddi olarak artırdık.”
7.3 milyon kişi
Erdoğan, bu artışın, SSK işçi emeklileri, tarım emeklileri, Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve tarım emeklileri olmak üzere 7 milyon 327 bin 800 kişiyi kapsadığını belirterek, şunları söyledi: “2010 yılının ilk 6 ayı için en düşük emekli aylığını yüzde 20.4, en yüksek emekli aylığını da yüzde 4.5 artırıyoruz. 2010 yılı içinde temmuz ayındaki yüzde 3’lük TÜFE artışlarıyla birlikte en düşük aylık alan emeklimizin maaşı yüzde 24.2, en yüksek aylık alan emeklimizin maaşı da yüzde 7.6 artıyor.”
Bu iyileştirme ile emekli aylıklarında ilk 6 ay için en az 63 lira, en çok 101 lira artış olacağını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Yılın tamamında ise emekli maaşlarına en az 74 lira, en çok 172 lira artış yapıyoruz. 601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı, yeni artışla 683 lira, en düşük tarım SSK emekli aylığı 403 liradan 480 liraya, en düşük esnaf emeklisi aylığı 476 liradan 555 liraya, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 306 liradan 380 liraya çıkıyor.”
Mali disiplin bozulmayacak
Erdoğan, “Bu iyileştirmelerden dolayı kamu harcamalarında meydana gelecek artışın orta vadeli programda kararlaştırılan mali disiplini bozmasına izin vermeyeceğiz, buna göre de tedbirlerimizi aldık” derken, “Orta vadeli programı hedeflerinden saptırmayacağız” diye konuştu.
Yeni istihdam sağlayan işverenin yükü devletten
İşsizlikle mücadele çerçevesinde yeni bir uygulama başlattıklarını hatırlatan Başbakan Tayyip Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Tüm Türkiye’de ekim sonu itibariyle bildirgede belirttiği mevcut istihdamına ilave olarak yeni bir istihdam sağlayan işverenlerimizin sosyal güvenlik prim paylarını 2010 yılı boyunca biz ödeyeceğiz.”
118 bin kişi işini korudu ‘kısa çalışma’ devam edecek
Başbakan Tayyip Erdoğan, kriz sürecinde işsizliğin artışını önlemek amacıyla bazı tedbirleri uygulamaya koyduklarını hatırlatırken, şunları söyledi:
2009’da kısa çalışma ödeneğinin süresini 3 aydan 6 aya çıkardık, ödenek miktarını yüzde 50 artırdık. Bu tedbir, işsizliğin önlenmesi konusunda önemli teşvik unsuru oldu. 2009’da bu sayede 188 bin kişinin işsiz kalmasını önledik. Kısa çalışma ödeneğini 2010’da da ödemeye devam ediyoruz. İşsizlik ödeneğinden maaş alanların tekrar işe dönmeleri halinde, sosyal güvenlik primleri ödemeye devam edecek. 2009 nisan ayı sonuna kadar işten çıkarılanların sosyal güvenlik primlerini 6 ay süreyle biz ödemiştik. Bugüne kadar bu ödenekten 32 bin 658 işçimiz yararlandı. Kadın ve gençlerin istihdamı halinde, sosyal güvenlik primlerini 3 yıl süreyle ödeme uygulaması sürüyor. 2009 yılı içinde bu teşvikten yaklaşık 50 bin gencimiz ve hanım kardeşimiz yararlandı.
En çok 172 lira zam var
Bu yılın ilk 6 ayı için en düşük emekli aylığını yüzde 20.4, en yüksek olanı yüzde 4.5 artacak.
Bu oranlar ikinci 6 ay için yüzde 24.2 ve yüzde 7.6 olacak.
Bu artışların kamuya yıllık maliyeti 3.042 milyar lira olacak.
İlk 6 ay için emekli aylıklarında en az 63 lira, en yüksek 101 lira artış olacak.
Artış yılın tamamında emekli maaşlarına en az 74 lira, en çok 172 lirayı bulacak.
601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı yeni artışla 683 liraya
En düşük tarım SSK emekli aylığı 403 liradan 480 liraya,
En düşük esnaf emeklisi aylığı 476 liradan 555 liraya
En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 306 liradan 380 liraya çıkacak.