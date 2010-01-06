7.3 milyon emekliye 3 milyarlık zamda en düşük maaş 683 lira

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına bu yılın ilk altı ayı için yüzde 4.5-20.4 zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan, en yüksek maaşlı emeklinin ilk 6 ay için 63 liralık zam göreceğini söyledi. Emekliye yapılan zammın bütçe büyüklüğü 3 milyar lirayı bulurken, Erdoğan artışın 7 milyon 327 bin 800 kişiyi kapsadığını vurguladı.





İşte SSK, Tarım Bağkur, Tarım SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları...





Eski Maaş (TL) Ocak (TL) Temmuz (TL) 306 369 380 350 413 425 400 463 477 450 513 528 500 563 580 550 607 625 600 662 682 650 712 734 700 762 785 750 812 837 800 862 888 850 912 940 900 962 991 950 1012 1043 1000 1062 1094 1050 1112 1146 1100 1162 1197 1150 1212 1249 1200 1263 1300 1250 1312 1352 1300 1362 1413 1350 1412 1455 1500 1569 1616 1750 1831 1886 2000 2092 2155 2250 2354 2425













































































































Başbakan Tayyip Erdoğan, 2010 yılının ilk altı ayında en düşük SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisinin maaşına yüzde 20.4, en yüksek emekli aylığına da yüzde 4.5 artış yapacaklarını açıkladı. Buna göre, ilk 6 ay için emekli aylıklarında en az 63, en yüksek 101 lira artış olacak. 601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı bu artışla 683 lira olurken, en düşük tarım SSK emekli aylığı 480 liraya, en düşük esnaf emeklisi aylığı 555 liraya, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 380 liraya çıkacak.





7 yıldır artıyor



Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, emekli maaş zamlarıyla ilgili olarak şu mesajı verdi: “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde emekli maaşlarına 75 ve 100 lira seyyanen zam yapıldı. Sonraki yıllarda da emekli maaşlarının enflasyon üzerinden artırıldı. Aralık 2002’den Aralık 2009’a kadar en düşük SSK emeklisinin maaşı reel bazda yüzde 27.6, Bağ-Kur emekli esnaf aylığı yüzde 71.7, Bağ-Kur emekli tarım aylığı yüzde 161.3 ve memur emekli aylığı da yüzde 15.8 artırıldı.”



Ahde vefa göstergesi



Bu artışların enflasyondan arındırılmış, enflasyonun üzerine yapılmış reel artışlar olduğuna dile getiren sözlerine şöyle devam etti: “Bu artışlarla yetinmedik. Emeklilerimizin çok daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz ve imkanlarımızı zorlayarak onların şartlarını daha da iyileştirmenin mücadelesini veriyoruz. 2010 yılının hemen başında emekli aylıklarını yeniden belirledik, ahde vefanın bir göstergesi olarak ücretleri ciddi olarak artırdık.”



7.3 milyon kişi



Erdoğan, bu artışın, SSK işçi emeklileri, tarım emeklileri, Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve tarım emeklileri olmak üzere 7 milyon 327 bin 800 kişiyi kapsadığını belirterek, şunları söyledi: “2010 yılının ilk 6 ayı için en düşük emekli aylığını yüzde 20.4, en yüksek emekli aylığını da yüzde 4.5 artırıyoruz. 2010 yılı içinde temmuz ayındaki yüzde 3’lük TÜFE artışlarıyla birlikte en düşük aylık alan emeklimizin maaşı yüzde 24.2, en yüksek aylık alan emeklimizin maaşı da yüzde 7.6 artıyor.”

Bu iyileştirme ile emekli aylıklarında ilk 6 ay için en az 63 lira, en çok 101 lira artış olacağını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Yılın tamamında ise emekli maaşlarına en az 74 lira, en çok 172 lira artış yapıyoruz. 601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı, yeni artışla 683 lira, en düşük tarım SSK emekli aylığı 403 liradan 480 liraya, en düşük esnaf emeklisi aylığı 476 liradan 555 liraya, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 306 liradan 380 liraya çıkıyor.”



Mali disiplin bozulmayacak



Erdoğan, “Bu iyileştirmelerden dolayı kamu harcamalarında meydana gelecek artışın orta vadeli programda kararlaştırılan mali disiplini bozmasına izin vermeyeceğiz, buna göre de tedbirlerimizi aldık” derken, “Orta vadeli programı hedeflerinden saptırmayacağız” diye konuştu.



Yeni istihdam sağlayan işverenin yükü devletten



İşsizlikle mücadele çerçevesinde yeni bir uygulama başlattıklarını hatırlatan Başbakan Tayyip Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Tüm Türkiye’de ekim sonu itibariyle bildirgede belirttiği mevcut istihdamına ilave olarak yeni bir istihdam sağlayan işverenlerimizin sosyal güvenlik prim paylarını 2010 yılı boyunca biz ödeyeceğiz.”



118 bin kişi işini korudu ‘kısa çalışma’ devam edecek



Başbakan Tayyip Erdoğan, kriz sürecinde işsizliğin artışını önlemek amacıyla bazı tedbirleri uygulamaya koyduklarını hatırlatırken, şunları söyledi:



2009’da kısa çalışma ödeneğinin süresini 3 aydan 6 aya çıkardık, ödenek miktarını yüzde 50 artırdık. Bu tedbir, işsizliğin önlenmesi konusunda önemli teşvik unsuru oldu. 2009’da bu sayede 188 bin kişinin işsiz kalmasını önledik. Kısa çalışma ödeneğini 2010’da da ödemeye devam ediyoruz. İşsizlik ödeneğinden maaş alanların tekrar işe dönmeleri halinde, sosyal güvenlik primleri ödemeye devam edecek. 2009 nisan ayı sonuna kadar işten çıkarılanların sosyal güvenlik primlerini 6 ay süreyle biz ödemiştik. Bugüne kadar bu ödenekten 32 bin 658 işçimiz yararlandı. Kadın ve gençlerin istihdamı halinde, sosyal güvenlik primlerini 3 yıl süreyle ödeme uygulaması sürüyor. 2009 yılı içinde bu teşvikten yaklaşık 50 bin gencimiz ve hanım kardeşimiz yararlandı.



En çok 172 lira zam var



Bu yılın ilk 6 ayı için en düşük emekli aylığını yüzde 20.4, en yüksek olanı yüzde 4.5 artacak.

Bu oranlar ikinci 6 ay için yüzde 24.2 ve yüzde 7.6 olacak.

Bu artışların kamuya yıllık maliyeti 3.042 milyar lira olacak.

İlk 6 ay için emekli aylıklarında en az 63 lira, en yüksek 101 lira artış olacak.

Artış yılın tamamında emekli maaşlarına en az 74 lira, en çok 172 lirayı bulacak.

601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı yeni artışla 683 liraya

En düşük tarım SSK emekli aylığı 403 liradan 480 liraya,

En düşük esnaf emeklisi aylığı 476 liradan 555 liraya

En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 306 liradan 380 liraya çıkacak.



