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Ekonomi

7.3 milyon emekliye 3 milyarlık zamda en düşük maaş 683 lira

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına bu yılın ilk altı ayı için yüzde 4.5-20.4 zam yapıldığını açıkladı.

06 Ocak 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına bu yılın ilk altı ayı için yüzde 4.5-20.4 zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan, en yüksek maaşlı emeklinin ilk 6 ay için 63 liralık zam göreceğini söyledi. Emekliye yapılan zammın bütçe büyüklüğü 3 milyar lirayı bulurken, Erdoğan artışın 7 milyon 327 bin 800 kişiyi kapsadığını vurguladı.



İşte SSK, Tarım Bağkur, Tarım SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları...

 

Eski Maaş  (TL)

Ocak (TL)

Temmuz  (TL)

306

369

380

350

413

425

400 

463

477

450

513

528

500

563

580

550

607

625

600

662

682

650

712

734

700

762

785

750

812

837

800

862

888

850

912

940

900

962

991

950

1012

1043

1000

1062

1094

1050

1112

1146

1100

1162

1197

1150

1212

1249

1200

1263

1300

1250

1312

1352

1300

1362

1413

1350

1412

1455

1500

1569

1616

1750

1831

1886

2000

2092

2155

2250

2354

2425
























































Başbakan Tayyip Erdoğan, 2010 yılının ilk altı ayında en düşük SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisinin maaşına yüzde 20.4, en yüksek emekli aylığına da yüzde 4.5 artış yapacaklarını açıkladı. Buna göre, ilk 6 ay için emekli aylıklarında en az 63, en yüksek 101 lira artış olacak. 601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı bu artışla 683 lira olurken, en düşük tarım SSK emekli aylığı 480 liraya, en düşük esnaf emeklisi aylığı 555 liraya, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 380 liraya çıkacak.



7 yıldır artıyor


Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, emekli maaş zamlarıyla ilgili olarak şu mesajı verdi: “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde emekli maaşlarına 75 ve 100 lira seyyanen zam yapıldı. Sonraki yıllarda da emekli maaşlarının enflasyon üzerinden artırıldı. Aralık 2002’den Aralık 2009’a kadar en düşük SSK emeklisinin maaşı reel bazda yüzde 27.6, Bağ-Kur emekli esnaf aylığı yüzde 71.7, Bağ-Kur emekli tarım aylığı yüzde 161.3 ve memur emekli aylığı da yüzde 15.8 artırıldı.”


Ahde vefa göstergesi


Bu artışların enflasyondan arındırılmış, enflasyonun üzerine yapılmış reel artışlar olduğuna dile getiren sözlerine şöyle devam etti: “Bu artışlarla yetinmedik. Emeklilerimizin çok daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz ve imkanlarımızı zorlayarak onların şartlarını daha da iyileştirmenin mücadelesini veriyoruz. 2010 yılının hemen başında emekli aylıklarını yeniden belirledik, ahde vefanın bir göstergesi olarak ücretleri ciddi olarak artırdık.”


7.3 milyon kişi


Erdoğan, bu artışın, SSK işçi emeklileri, tarım emeklileri, Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve tarım emeklileri olmak üzere 7 milyon 327 bin 800 kişiyi kapsadığını belirterek, şunları söyledi: “2010 yılının ilk 6 ayı için en düşük emekli aylığını yüzde 20.4, en yüksek emekli aylığını da yüzde 4.5 artırıyoruz. 2010 yılı içinde temmuz ayındaki yüzde 3’lük TÜFE artışlarıyla birlikte en düşük aylık alan emeklimizin maaşı yüzde 24.2, en yüksek aylık alan emeklimizin maaşı da yüzde 7.6 artıyor.”
Bu iyileştirme ile emekli aylıklarında ilk 6 ay için en az 63 lira, en çok 101 lira artış olacağını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Yılın tamamında ise emekli maaşlarına en az 74 lira, en çok 172 lira artış yapıyoruz. 601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı, yeni artışla 683 lira, en düşük tarım SSK emekli aylığı 403 liradan 480 liraya, en düşük esnaf emeklisi aylığı 476 liradan 555 liraya, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 306 liradan 380 liraya çıkıyor.”


Mali disiplin bozulmayacak


Erdoğan, “Bu iyileştirmelerden dolayı kamu harcamalarında meydana gelecek artışın orta vadeli programda kararlaştırılan mali disiplini bozmasına izin vermeyeceğiz, buna göre de tedbirlerimizi aldık” derken, “Orta vadeli programı hedeflerinden saptırmayacağız” diye konuştu.


Yeni istihdam sağlayan işverenin yükü devletten


İşsizlikle mücadele çerçevesinde yeni bir uygulama başlattıklarını hatırlatan Başbakan Tayyip Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Tüm Türkiye’de ekim sonu itibariyle bildirgede belirttiği mevcut istihdamına ilave olarak yeni bir istihdam sağlayan işverenlerimizin sosyal güvenlik prim paylarını 2010 yılı boyunca biz ödeyeceğiz.”


118 bin kişi işini korudu ‘kısa çalışma’ devam edecek


Başbakan Tayyip Erdoğan, kriz sürecinde işsizliğin artışını önlemek amacıyla bazı tedbirleri uygulamaya koyduklarını hatırlatırken, şunları söyledi:


2009’da kısa çalışma ödeneğinin süresini 3 aydan 6 aya çıkardık, ödenek miktarını yüzde 50 artırdık. Bu tedbir, işsizliğin önlenmesi konusunda önemli teşvik unsuru oldu. 2009’da bu sayede 188 bin kişinin işsiz kalmasını önledik. Kısa çalışma ödeneğini 2010’da da ödemeye devam ediyoruz. İşsizlik ödeneğinden maaş alanların tekrar işe dönmeleri halinde, sosyal güvenlik primleri ödemeye devam edecek. 2009 nisan ayı sonuna kadar işten çıkarılanların sosyal güvenlik primlerini 6 ay süreyle biz ödemiştik. Bugüne kadar bu ödenekten 32 bin 658 işçimiz yararlandı. Kadın ve gençlerin istihdamı halinde, sosyal güvenlik primlerini 3 yıl süreyle ödeme uygulaması sürüyor. 2009 yılı içinde bu teşvikten yaklaşık 50 bin gencimiz ve hanım kardeşimiz yararlandı.


En çok 172 lira zam var


Bu yılın ilk 6 ayı için en düşük emekli aylığını yüzde 20.4, en yüksek olanı yüzde 4.5 artacak.
Bu oranlar ikinci 6 ay için yüzde 24.2 ve yüzde 7.6 olacak.
Bu artışların kamuya yıllık maliyeti 3.042 milyar lira olacak.
İlk 6 ay için emekli aylıklarında en az 63 lira, en yüksek 101 lira artış olacak.
Artış yılın tamamında emekli maaşlarına en az 74 lira, en çok 172 lirayı bulacak.
601 lira olan en düşük SSK emeklisi aylığı yeni artışla 683 liraya
En düşük tarım SSK emekli aylığı 403 liradan 480 liraya,
En düşük esnaf emeklisi aylığı 476 liradan 555 liraya
En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 306 liradan 380 liraya çıkacak.

 

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