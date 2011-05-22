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Yaşam

724 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ  ANKARA (A.A)

22 Mayıs 2011 22:05

-724 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ  ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.9 büyüklüğünde depremin yaşandığı 19 Mayıs'tan bugüne kadar büyüklükleri 1.5 ile 5.7 arasında değişen 724 deprem meydana geldi.  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen perşembe gününden bu yana büyüklüğü 2'den küçük 8, 2 ile 3 arasında 522, 3 ile 4 arasında 181, 4 ile 5 arasında 12 ve 5 ile 6 arasında 1 sarsıntı kaydedildi.  Açıklamada, Simav'da artçı depremlerin devam ettiği belirtildi. 

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