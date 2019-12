721 bin TL’lik Osmanlı haritası müzayedede

Dünyaca ünlü müzayede evi Christie’s, Londra ve Dubai’de düzenleyeceği iki müzayedede Türk sanatına yer verecek.



Müzayedenin en önemli parçası 17. yy Osmanlı Akdeniz haritası. Eserin yaklaşık 721 bin 500 - 962 bin TL’den satışa sunulması bekleniyor.



Christie’s’in 6 Ekim’de Londra’da düzenleyeceği “Art of the Islamic and Indian Worlds Hint ve İslam Sanat Eserleri” müzayedesinde özel bir koleksiyonerin 1980 ve 1990’lı yıllar arasında oluşturduğu koleksiyonundan 250 eser satışa sunulacak. Müzayedenin en önemli parçası ‘Akdeniz haritası’nın yaklaşık 300 bin ila 400 bin pound’a (721 bin 500 - 962 bin TL) satışa sunulması bekleniyor. Osmanlı eserleri arasında yer alan, 1540 tarihli İznik seramik tabak 144 bin ila 192 bin lira, 13. yy’e ait mükemmel bir kaligrafi örneği olarak gösterilen Kuran 481 bin ila 721 bin liradan satışa sunulacak.

Christie’s’in bir diğer önemli müzayedesi ise 27 Ekim’de Dubai’de gerçekleşecek. Yedinci ‘Çağdaş Sanat’ müzayedesinde Ömer Uluç, Ferruh Başağa, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Adnan Çoker, Abidin Dino, Selma Gürbüz ve Mehmet Güleryüz’ün de aralarında bulunduğu Türk sanatçıların 22 eseri yer alıyor.