720 bin liralık evini sokak kedilerine miras bıraktı

İtalya'nın Bologna kentinde Fiorella Scannabissi adlı kedi-sever bir kadın, evini sokak kedilerine miras bıraktı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Fiorella Scannabissi isimli kadın, hayattayken bakıp beslediği sokak kedilerinin ölümünden sonra da sahipsiz kalmaması için 1992 yılında yazdığı vasiyetine kedileri de dahil etti. Scannabissi, Bologna’nın Murri mahallesindeki 7 odalı evini, satılıp geliri sokak kedilerine bakan bir barınağa verilmek üzere belediyeye bağışladı.

Scannabissi’nin yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından miras paylaşımı ile ilgili bürokratik işlemler ise kısa süre önce tamamlandı.

“Her kedinin bir odası olacak”

Belediye, Bologna’lı kadının evinin satılıp gelirinin Trebbo di Reno kedi barınağına bağışlanmasını onayladı. Evin satışının ardından, aradan geçen 2 yılda biriken vergi ve fatura borçları ödendikten sonra geliri barınağa devredilecek.

Haberi veren İtalyan basını, yaklaşık 230 bin euro (720 bin TL) değerindeki evin Bologna’daki sokak kedileri için bir “Noel hediyesi” olacağını yazdı.

Barınak: çok güzel bir hediye

Bologna’da sokak kedilerinin bakımıyla ilgilenen Trebbo di Reno barınağının Francesca isimli bir çalışanı da “Tesisimiz bakıma muhtaç durumda. Bu gerçekten çok güzel bir hediye” dedi.

Barınak görevlisi, halen yalnızca 100 kadar kediye bakabilecek yerleri olduğunu ve evin satışından gelecek parayla kapasitelerini artıracaklarını söyledi. Francesca, “Her kedinin kendine ait bir odası ve hatta belki de ufak bir bahçesi olacak” diye konuştu.