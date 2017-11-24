72. Yunus Nadi Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Türkiye’nin gelenekleşen ve kurumsallaşan en uzun süreli ödülü olan Yunus Nadi Ödülleri’nin 72’ncisi sahiplerini buldu. Cumhuriyet Vakfı'nın düzenlediği ödüller bu yıl “Edebiyat” ve “Bilimsel Araştırma” olmak üzere iki ana dalda verildi. Edebiyat Ana Dalı’nda öykü, roman ve şiir; Bilimsel Araştırma Ana Dalı’nda ise sosyal bilimler dalında dağıtıldı.

Cumhuriyet Vakfı'nın düzenlediği Yunus Nadi Ödülleri’nde bu yıl Seçici Kurulu’nu Ahmet Cemal, Turhan Günay, Handan İnci, Güray Öz ve Yüksel Pazarkaya’nın oluşturduğu 'En İyi Roman Ödülü'nün kazananı Sibop adlı romanıyla Başar Başarır oldu.

Seçici Kurulu’nda Hikmet Altınkaynak, Sezer Ateş Ayvaz, Metin Celâl Nursel Duruel ve Seval Şahin’in yer aldığı 'En İyi Öykü Ödülü'nü ise Pera Mera kitabıyla Murat Yalçın kazandı.

2017 Yunus Nadi Ödülleri 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine sunulacak.

Başar Başarır kimdir?

Başar Başarır 1970’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Londra’da City University Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1995 yılından itibaren televizyon yayıncılığı alanında çalışıyor.

2004 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, 2014 yılında ise Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazandı. Yayımlanmış öykü kitapları: Kent Kitabı (1992), Eski Şehrin Ayazı (1996), Nedir Hayat (2000), Getirin O Günleri Yakalım Bu Öyküleri (2003), Çıktığınız Hevesle İniniz (2004), Düzenboz (2012), Teklifinizle İlgilenmiyorum (2013). Sibop, yazarın ilk romanı.

Murat Yalçın kimdir?

1970 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. 1990’da yayıncılık mesleğine başladı. 2000 yılından beri Kitap-lık dergisini yönetiyor. Öykülerini topladığı kitapları Aşkımumya (1995), İma Kılavuzu (2003), Şen Saat (2006), Kesik Hava (2009) ve Karga Zarif (2012). Hafif Metro Günleri romanını 1998’de, İçimde Oğuz Atay ile Orhan Gencebay İkizi Yaşıyor kitabını Semih Poroy’un çizimleriyle 2013’te, yazınsal notlardan oluşan Kontrol Kalemi’ni ise 2015’te yayımladı.