72 yıllık radyo susuyor

T24

'Servisin yeni müdürü Nişancıoğlu olacak'

Yıldız: Bölümdeki herkeste burukluk var



'Grev yoklaması yapılıyor'

'İstatistikler radyonun gerilemekte olduğuna işaret etmiyor'



Müzeyyen Senar, Eylül 1952'de on günlük bir seyahat içingeldiği İngiltere'de, BBC Türkçe için şarkılarını kaydediyor.İngiltere genelinde hükümetin sağlık sektöründen eğitime kadar çeşitli alanlarda ve kurumlarda yaptığı kamu kesintileri, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye de yansıdı. Türkçe dahil toplam 32 farklı dilde yayın yapan BBC Dünya Servisinin bütçesi ise yaklaşık yüzde 25 oranında kesintiye uğradı. Kesintiler, beş dil servisinin kapatılmasına neden oldu. Bunlar arasında Makedonca, Arnavutça, Sırpça, Karayipler için İngilizce ve Afrika için Portekizce servisleri bulunuyor.Kesintiler BBC Türkçe servisine de radyo yayınlarının kapatılması, toplam 19 çalışandan 3'ünün gönüllü olarak işten ayrılması ve 2'sinin işten çıkarılması şeklinde yansıdı.BBC Türkçe Servisi Müdür Yardımcısı ve Editörü Murat Nişancıoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, kesintilerin dünya servisine yaklaşık yüzde 25 oranında yansıdığını belirterek, "Türkçe servisi de bundan nasibini aldı. Bizim kesintimiz genel kesintinin bir parça üstünde, yüzde 27 oldu. BBC Türkçe Servisinden radyo yayınlarından vazgeçmesi istendi" dedi.Bu durumun sadece Türkçe servisi için geçerli olmadığını, Rusça servisinin de radyo yayınlarına son verme kararı alındığını kaydeden Nişancıoğlu, şöyle konuştu:"Bu, Türkçe Servisi kapanıyor demek değil, ama bir tahribat aldık tabii. Herkes radyonun kapanmasından dolayı bir burukluk hissediyor. Çünkü bu, 72 yıllık bir gelenek. BBC Türkçe Servisinin ana faaliyeti radyoydu ve belli dönemlerde önemli işlevleri de oldu. Özellikle Türkiye'de daha medyanın gelişmediği ve bazı sınırlamalarla karşılaştığı dönemlerde.Fakat yeni işlere yönelmek zorundayız. Radyonun son yayını 27 Mayıs, TSİ 18.00'de olacak. Ondan sonra artık ana faaliyet alanımız internet sayfamız olacak. Televizyon yayınlarımız da internet yayınlarımızı destekleyen bir faaliyet olarak sürecek. Her ikisini de geliştirmeye çalışacağız. Sosyal medya faaliyetlerimizi güçlendirmeye çalışacağız."Kesintiler çerçevesinde servisten 5 kişinin ayrılacağını ifade eden Nişancıoğlu, üç kişinin gönüllü olarak ayrıldığını, diğer iki kişinin ise Eylül ayında sözleşmeleri biten kişiler olduğunu ve bu kişilerin sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini kaydetti. Nişancıoğlu, sözleşmelerin yenilenmemesi konusunun BBC insan kaynaklarının tercihi olduğunu belirtti.İşten ayrılan 5 kişi arasında servisin müdürü Hüseyin Sükan da bulunuyor. Nişancıoğlu, servisin yeni müdürünün kendisi olacağını ifade ederek, "Ben bölüm başkanı olacağım, ama yapıda bir değişiklik var. Bundan sonra dil bölümü başkanından ziyade dil bölümü editörleri olacak" dedi.NTV ile yaptıkları "Dünya Gündemi" programını geliştirmeye çalışacaklarını, internet sayfasında da yeni gelişmeler olacağını kaydeden Nişancıoğlu, özel dosya ve haber faaliyetleri sayısının artacağını bildirdi.Murat Nişancıoğlu, BBC üst yönetiminin bazı servislerin radyo yayınlarına son vererek stratejik bir karar aldığını belirtti ve şöyle konuştu:"BBC Dünya Servisinde bir dönem hiç televizyon yoktu, asıl faaliyeti radyoydu. Fakat ondan sonra Arapça, Farsça televizyonu başladı ve 24 saat yayın yaptılar. Biz onların arasında beklenmedik bir şekilde çıktık ve bizden istenmese de 'Dünya Gündemi' programını yaptık ve o da bir parça insanların gözünü açtı. Demek ki böyle de yapılabiliyormuş, büyük paralar harcayarak kanallar açmak gerekmiyormuş düşüncesini de beraberinde getirdi. Bütün bunlar kesintilerle birleşince BBC Dünya Servisinin üst yönetimi artık radyonun bazı bölgelerde gücünü kaybetmekte olduğunu, dolayısıyla yeni platformlara yönelme zamanının geldiğini düşündü ve bu yönde bir karar aldı."BBC Türkçe Servisi muhabiri ve sendika üyesi Güney Yıldız da daha önce Dışişleri Bakanlığına bağlı olan BBC Dünya Servisinin bütçesinin artık BBC'nin geri kalanında olduğu gibi televizyon lisans ücretleriyle finanse edileceğine dikkati çekti.Yıldız, BBC Dünya Servisinde son 1-2 yıldır kesintiler yapılacağı ve bazı bölümlerin kapatılabileceği yönünde söylentiler olduğunu kaydederek, "Bu, çalışma ortamında çok olumsuz etkisi olan bir durum. Bizim bölüm için de bu süreç uzun sürdü ve insanlar büyük kaygılar yaşadılar. Önce BBC'nin sendikayla yaptığı anlaşma çerçevesinde gönüllü ayrılmak isteyenlere yönelindi. Bunun belirlenen sayıyı karşılamaması durumunda zorunlu işten çıkarma yoluna gidildi. Dünya Servisinde 100 kişi bundan etkilendi. Bizim servisimizde de iki arkadaşımız işini bırakmak zorunda kalıyor" diye konuştu.BBC'de iki güçlü sendika olduğunu, bunlardan birisinin Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ), diğerinin ise daha teknik iş sahiplerinin üye olabildiği bir sendika olduğunu kaydeden Yıldız, şu anda sendika üyeleri arasında grev yoklaması yapıldığını ifade etti. Sendika yöneticilerinin grev kararının çıkacağını öngördüğünü belirten Yıldız, grev kararı yoklamasının sonuçlarının birkaç hafta içinde belli olacağını söyledi.Güney Yıldız, BBC Türkçe Servisinin Türkçe yayıncılık açısından özel bir tarihi olduğunu, Türkiye'de ilk radyoculuğun 1927 yılında, bundan 10 yıl sonra da BBC Türkçenin yayınlara başladığını anlattı. Yıldız Türkçe servisiyle ilgili, "Türkiye'deki darbelere, çeşitli krizlere rağmen bunlardan etkilenmeyerek yayınlarını sürdüren, Türkiye'de çoğu zaman verilemeyen haberleri verme lüksüne sahip bir yayın organı" dedi.Radyonun yerini artık internete ve televizyona bıraktığının, bunun geri dönülemez bir süreç olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Yıldız, "Ama bir yandan da yeni teknolojilerin radyo dinlemeyi daha kolay hale getirdiği de bir gerçek. Son dönemde yapılan bir araştırmada, BBC'nin İngiltere'de yüzde 40'a yakın dinleyici sayısını artırdığı görüldü. Aslında istatistikler radyonun gerilemekte olduğuna işaret etmiyor" diye konuştu.Yıldız, radyo yayınların son bulmasıyla ilgili, "Bölümdeki herkeste bir burukluk var" dedi. Servisin yeni internet sayfasında sesli haberlerin de olacağını kaydeden Yıldız, bu anlamda radyonun tamamen devre dışı kalmayacağını, internetten sesli haberler verileceğini belirtti. Güney Yıldız, "Bu işi radyo ile yapmak çok keyifliydi. Şimdi internette daha standartlaşan bir haber formatına girmek bölümde kimsenin memnun olduğu bir şey değil" dedi.