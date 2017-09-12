72 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da banka havalesi yaparken 67 yaşındaki Mehmet Gümüş’ü 90 bin lira dolandırarak kayıplara karıştığı öne sürülen 72 yaşındaki S.Y., 4 günlük çalışma sonucu Ankara’da bir bankada polis tarafından gözaltına alındı. S.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Amasya\'nın merkez Karataş Köyü\'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Gümüş, 4 gün önce bankaya giderek, siyah bir poşete koyduğu 90 bin TL\'yi başka bir hesaba havale etmek istedi. Bu sırada bankada bulunan S.Y. kendisini görevli olarak tanıtıp yardımcı olacağını ifade etti. S.Y.\'nin, \"Nüfus cüzdanının fotokopisini çektirip gel\" sözlerine kanan Mehmet Gümüş, parayı bırakıp çıktı. Geldiğinde ise S.Y.\'yi ve parayı bulamadı. Banka görevlilerine durumu anlatan Gümüş, dolandırıldığını anladı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri banka ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kamera kayıtlarında S.Y.’nin poşet içindeki parayla koşarak bankadan çıktığını tespit etti.

Bugüne kadar 22 ilde 27 ayrı suçtan toplam 25 yıl 9 ay cezaya çarptırılan ve geçen yıl Giresun Yarı Açık Cezaevi\'nden firar eden S.Y.’yi takibe alan polis Ankara’da özel bir bankada dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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