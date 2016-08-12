72 yaşında üniversite kazanan Şevki Amca: Burs istemem, kitap verin

Edirne'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan, 72 yaşında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan Şevki Kılıç, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın burs ve maddi yardım teklifini reddederek "Burs istemem, kitap verin" dedi.

Kütüphanecilerin daha önce kendisine kitap vermediğini anlatan Kılıç, "Açık öğretim öğrencisi olduğum için üniversitenin kütüphanesinden bana kitap vermemişlerdi, şimdi onlara kitabın ne olduğunu göstereceğim" diye konuştu.

Şevki Kılıç’ı makamında kabul ederek tebriklerini ileten Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıç’ın eğitim aşkının herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Gürkan, Kılıç’ın başarısının yanında gönül tokluğuyla da herkesi kendisine hayran bıraktığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şevki ağabeye dedim ki ’Ağabey ben senin için ne yapabilirim’. O da bana, ’Başkanım, ben kitap olursa alırım, başka hiçbir hediyeyi almam’ dedi. Dünyanın geldiği bu noktada, üç kuruş için insanların birbirini katlettiği dönemde, 72 yaşında üniversiteye yeniden başlayacak Şevki ağabey ’kitap’ diyor, ’okumak’ diyor. Kendisiyle uzun süre sohbet ettim. Neredeyse tüm dünya klasiklerini okumuş. Kendisiyle tanışmaktan ve hemşehrimiz olmasından dolayı çok mutluyuz. Kendisinin bu kadar düzgün bir hayat yaşaması, böyle güzel bir okuma aşkı olması çok güzel bir durum."

Kütüphanecilere sitem

Kılıç ise istediği bölümü kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, Başkan Gürkan’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Okumayı ve tarihi çok sevdiğini ifade eden Kılıç, "Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü’nü kazandım geçen yıl. Ancak gidip gelmek külfet olduğu için orasını bıraktım. Bu yıl da 335 puanla Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazandım. 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımla üniversiteye gidip geleceğim. Öğlen yemeği 1 lira 50 kuruş, akşam yemeği 1 lira 50 kuruş, akşam da eve yatmaya geleceğim. Daha önce açık öğretim öğrencisi olduğum için üniversitenin kütüphanesinden bana kitap vermemişlerdi, şimdi onlara kitabın ne olduğunu göstereceğim." diye konuştu.