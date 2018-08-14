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72 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de yaşayan, işletme fakültesi mezunu Süleyman Atlıhan (72), ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü'nü bitirdi

14 Ağustos 2018 13:06

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de yaşayan, işletme fakültesi mezunu Süleyman Atlıhan (72), ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü\'nü bitirdi. Atlıhan, hiçbir şey için geç olmadığını, gençlere örnek olmak için ikinci üniversiteyi bitirdiğini söyledi.
Evli, 3 çocuk, 2 torun sahibi Süleyman Atlıhan, 1971 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü\'nden mezun oldu. Bir süre muhasebe ve mağaza müdürlüğü görevlerinde bulunan Atlıhan, daha sonra oto yedek parça dükkanı açtı ardından da fatura ödeme merkezi işletti. Emekli olan Atlıhan, şimdi de emlakçılık yapan arkadaşlarına yardımcı oluyor. \'Mutlu Yaşamın Sırları\' adlı kitap yazma çalışmalarını da sürdüren Süleyman Atlıhan, \"Hiçbir şey için geç değildir\" dedi. Gençlere örnek olmak için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü\'nü de ikinci üniversite olarak bitirdiğini anlatan Atlıhan, şöyle konuştu: 
\"Hayatımızın çoğu ticaretle geçtiği için boş durmadık. Bir de dedik ki çalıştığımız konuda acaba ilmi olarak faydalanabilir miyiz, diye tekrar ikinci üniversiteye başladım. Bu yıl 2 yıllık Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü\'nü bitirdim. Bu işin yaşı yoktur. İmkan verildiği sürece insanların gayretle bitirebileceğini ispatlamak için yaptım. Okuyamayan, okumayan birçok gençleri görüyorum. \'Acaba bir faydası olur mu, örnek olabilir miyiz\' gayreti içerisinde böyle bir girişimde bulunmuştum, çok şükür onu da başardık. \'Mutlu Yaşamın Sırları\' adı altında kitap çalışmasına başladım, amatör olarak. Burada, birilerine tavsiyelerde bulunuyoruz. \'Hiçbir şey için geç değildir, imkanınız olduğu zaman yeter ki isteyin, arzulayın\' diyoruz. Bu okulu da oradan bir çağrışım yaptığı için bitirdim. Önce kendimiz başaralım ki tavsiyemizin değeri olsun, diye.\"

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